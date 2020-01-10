النفط يهبط بسبب زيادة المخزونات الأمريكية

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النفط يهبط بسبب زيادة المخزونات الأمريكية

واصلت أسعار النفط تراجعها، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة مع تحول تركيز السوق صوب زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وبعيدًا عن المخاوف من الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبوجه عام، تعود الأسعار صوب مستوياتها قبل الضربة الأمريكية، التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في الثالث من يناير، والتي ردت عليها إيران بهجوم صاروخي استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، ودفعت تلك التطورات أسعار الخام إلى ذروتها في 4 أشهر.

وبعد أن تراجعت أسعار النفط 4.1% الأربعاء، تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 5 سنتات عند 65.37 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى 59.56 دولار بعد أن هبط حوالي 5% في اليوم السابق.

وخلال ساعات التداول الأوروبية بثت وسائل الإعلام الإيرانية تقارير لقادة عسكريين يتحدثون عن مزيد من الخطوات لطرد القوات الأمريكية من المنطقة.

ويوم الأربعاء الماضي، أحجم الرئيس الأمريكيي، دونالد ترامب، عن أخذ مزيد من الخطوات العسكرية، مما ضغط على أسعار النفط وحول الانتباه صوب زيادة أسبوعية مفاجئة بلغت 1.2 مليون برميل في مخزونات الخام.

وأحدثت الزيادة، التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة، صدمة في السوق بعد أن كان المحللون يتوقعون انخفاضًا قدره 3.6 مليون برميل.

في غضون ذلك، أبقى محللو جي.بي مورجان على توقعهم أن يبلغ متوسط سعر برنت 64.50 دولار للبرميل هذا العام.

المصدر: الدستور

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