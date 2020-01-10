واصلت أسعار النفط تراجعها، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة مع تحول تركيز السوق صوب زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وبعيدًا عن المخاوف من الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران.
وبوجه عام، تعود الأسعار صوب مستوياتها قبل الضربة الأمريكية، التي قتلت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، في الثالث من يناير، والتي ردت عليها إيران بهجوم صاروخي استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية، ودفعت تلك التطورات أسعار الخام إلى ذروتها في 4 أشهر.
وبعد أن تراجعت أسعار النفط 4.1% الأربعاء، تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 5 سنتات عند 65.37 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى 59.56 دولار بعد أن هبط حوالي 5% في اليوم السابق.
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التعليقات على النفط يهبط بسبب زيادة المخزونات الأمريكية
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