"طلعوني من هنا".. ببغاء يتسبب في ورود بلاغ للشرطة بوقوع جريمة

عندما يسمع شخص صوت صراخ واستغاثة، يردد قائلاً "دعوني أخرج"، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو احتمال تعرض أحدهم للخطر، وضرورة الاتصال بالشرطة، وهو بالضبط ما حدث بإحدى مدن ولاية فلوريدا الأمريكية.



انتقل أربعة من قوات الشرطة إلى منزل بمدينة "ليك وورث بيتش" Lake Worth Beach بولاية فلوريدا، بعد ورود بلاغ تليفوني بسماع صوت صرخات استغاثة ونحيب قادم من منزل مجاور، في 29 ديسمبر الماضي، وعند مواجهة صاحب المنزل بالبلاغ الذي وردهم وبسبب مجيئهم لمنزله، أثار الرجل دهشتهم عندما طلب منهم أن يدخل إلى المنزل ليحضر لهم مرتكب الجريمة، وفقاً لما نشره موقع (USA Today) الإلكتروني.



عاد الرجل وعلى يده يقف ببغاء، قال الرجل إن اسمه "رامبو"، وأوضح أنه كان يقوم ببعض الإصلاحات في سيارة زوجته، وترك ببغاءه في المنزل، وأن الببغاء البالغ من العمر 40 عاماً قد تعلم منذ سنين طويلة قول العديد من الكلمات والجمل، منها "النجدة" Help و"أخرجوني" Let me out، إلى جانب عدد من الكلمات الأخرى التي علمه إياها الرجل عندما كان صغيراً.

انفجر رجال الشرطة في نوبة من الضحك، ولعبوا مع الببغاء، الذي اتضح أنه يمكنه الغناء والرقص، واعتذروا للرجل عن الإزعاج، وقد زار الرجل جيرانه الذين اتصلوا بالشرطة، وقدم لهم صاحبه الطائر المتكلم، معرباً عن أسفه لأي إزعاج أو خوف غير مقصود قد تسبب فيه ببغائه الثرثار.نشرت إدارة الشرطة بمقاطعة "بالم بيتش"، التابعة لها المدينة، مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا المراقبة التليفزيونية الخاصة بمنزل صاحب الببغاء، تظهر فيه المقابلة والمحادثة التي دارت بين أفراد الشرطة وصاحب المنزل المقدم ضده البلاغ، ويظهر فيه الرجل وهو يقدم مرتكب الجريمة، الببغاء الثرثار، إلى رجال العدالة.