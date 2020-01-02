وأبرز المخاطر الصحية من استخدامها وبعض الأطعمة التي تساعد في الشعور بالدفء



بعد مصرع والد الفنان إيهاب توفيق| تعرف على نصائح عند استخدام الدفاية الكهربائية وبدائل طبيعية لها.. بعد مصرع والد الفنان إيهاب توفيق| تعرف على نصائح عند استخدام الدفاية الكهربائية وبدائل طبيعية لها..

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، اندلاع حريق في فيلا الفنان إيهاب توفيق، ناتج عن اشتعال أحد الأجهزة الكهربائية الذي تبين فيما بعد أنها الدفاية الكهربائية، والذي أدى إلى مصرع والد الفنان إيهاب توفيق اليوم .

نقدم لك في هذا التقرير أهم النصائح عند استخدام الدفاية، وأضرارها الصحية ونصائح لحماية المنزل من الحرائق، بالإضافة لبعض البدائل الطبيعية للشعور بالدفء .



ويقدم موقع "romanelectrichome" طرقا بسيطة لكيفية حماية المنزل من حدوث الماس الكهربائي الذي يكون ناتجا عن الأجهزة الكهربائية مثل الدفاية والثلاجة والمكواة والميكروويف.



تحقق من عدم تسريب المنافذ

تتواجد المنافذ دائمًا في أماكن يصعب الوصول لها، حيث تكون خلف الأثاث أو الأجهزة الكهربائية، فعليك أن تنتبه دائمًا للأصوات المختلفة الصادرة منها، أو وجود علامات للحرق.

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التحقق من سلامة الأجهزةبعض الأجهزة لا تعمل بشكل صحيح، وتتسبب في حدوث الحرائق، لذلك يجب التأكد من سلامة الجهاز قبل التشغيل، أو الاستعمال، والانتباه للصوت الذي يصدر عند بداية الفتح، مثل الثلاجة أو المكواة، أو الميكروويف.تقليل الاستخدام في الطقس الباردواحدة من أخطر الطرق التي يمكن أن تحدث بها دائرة كهربائية قصيرة هي ضربة صاعقة، حيث إن الكمية الهائلة من الكهرباء يمكن أن تؤدي إلى بعض الأضرار الجسيمة.ويوصي الباحثون بتقليل استخدامك الكهربائي خلال وجود عاصفة في الجو، أو انخفاض في درجات الحرارة، فهذا يساعد على عدم استخدام طاقة كبيرة من الكهرباء.صيانة دوريةيجب التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية أولا بأول، وذلك عن طريق الصيانة الدورية، حتى تتأكد من سلامتها وعدم وقوع أي أضرار بسببها.أما عن بعض الأطعمة الطبيعية التي تساعد في الشعور بالدفء تشمل:الفاصولياتعتبر الفاصوليا بأنواعها الخضراء والبيضاء، واحدة من الأطعمة والخضراوات الشتوية، التي تساعد على تدفئة الجسم، كما أنها تمد الجسم بالطاقة، لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية مثل البروتينات، فينصح بتناولها دومًا بجانب طبق الأرز، مع استكمال الوجبة بطبق سلطة خضراء.القرنبيطيعتبر القرنبيط واحدا من الأكلات الشعبية الشتوية، التي يتجه إليها الكثير من الأشخاص لرخص ثمنها، لكنها أيضًا تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها، كما أنه تساعد الجسم على الدفء، وتعتبر بديلًا لوسائل التدفئة الصناعية.الكشكيعتبر الكشك من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، لاستخدام الألبان عن طهيها، كما أنها مفيدة لصحة العظام والمفاصل، وتعمل على دفء الأطراف التي تشعر بالبرودة دائمًا.نشر موقع " bold sky " نصائح ضرورية عند استخدام الدفاية الكهربائية، وتشمل:عدم وضع الملابس بالقرب من الدفاية الكهربائية.- تنظيف الدفاية الكهربائية من الأتربة مرتين في الأسبوع.- وضع الدفاية الكهربائية على مكان مرتفع من سطح الأرض.- وضع الدفاية في أماكن واسعة بعيدًا عن الأماكن المغلقة.- تجنب تشغيل الدفاية عند النوم.- فتح النوافذ عند التشغيل خلال اليوم.- شراء الدفاية الكهربائية ذات الأنواع الجيدة والبعد عن الرخيص ومجهول الهوية.تعرف على المخاطر الصحية للدفايات الكهربائية وفقًا لما ذكره موقع "Device lists".- الاختناق:تؤثر الدفاية على جودة الهواء الموجود بالغرفة أثناء النوم، وذلك لانبعاث غاز أول أكسيد الكربون منها بنسبة ضئيلة، وفي حالة التعرض له لأكثر من 3 ساعات، تقل قدرة النائم على التنفس بصورة طبيعية، ويصاب بالاختناق، كما يزيد فرص إصابته بأمراض الجهاز التنفسي، خاصةً حساسية الصدر.- التسمم:استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، خاصة أثناء النوم لا يسبب الاختناق فقط، بل قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم أيضًا، نتيجة تفاعله مع الهيموجلوبين عند استنشاقه، مما يمنع وصول الأكسجين إلي أنسجة وخلايا الجسم المختلفة، مما يزيد من خطر التعرض لبعض المشكلات الصحية، مثل الصداع، وزغللة العين، ألم في مختلف أنحاء الجسم، الشعور بالغثيان، وفقدان الوعي، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة.- الخمول والكسل:التعرض المستمر للهواء الدافئ المنبعث من الدفاية، من شأنه أن يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب، ولكن قد يتسبب ذلك في الشعور بالخمول والكسل عند الاستيقاظ من النوم، الأمر الذي يؤثر سلبًا على نشاط وحيوية الجسم طوال اليوم.- ارتفاع ضغط الدم:الخمول والكسل ليس الضرر الوحيد الناتج عن التعرض المستمر للدفاية، بل قد يساهم الهواء الساخن المنبعث منها في زيادة تدفق الدم بالشرايين عن معدله الطبيعي، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط بصورة مفاجئة، الأمر الذي يحتم على مرضى الضغط الامتناع عن استخدام هذه الآلة.- جفاف العين:التعرض لحرارة عالية بشكل مباشر من الدفاية قد يؤدي إلى زيادة إفرازات العين من الدموع، أما بالنسبة لارتداء العدسات اللاصقة فلا تتجاوز الإصابة بالجفاف النسبي في العين، ما يؤدي إلى شعور المريض بغمامة وصلابة العدسة.- جفاف الجلد:تعمل الدفاية الكهربائية على سحب الرطوبة الموجودة في الهواء، ليصبح الجلد جافًا مع وجود طفح وتهيج، فضلًا عن الشعور بالحكة والتهابات، ومن الممكن أن تسبب "متلازمة الجلد المحمص"، وظهور بقع داكنة على الجلد.- نزلات البرد:تؤدي المدفأة لتغيير درجة حرارة الغرفة، وبالتالي تتغير درجة حرارة الجسم فجأة ما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد عند الخروج من مكان التدفئة إلى درجة حرارة أقل.- جفاف الشعر:التعرض لحرارة المدفأة عن قرب لفترة طويلة يسبب جفاف الشعر، لأنها تعمل على امتصاص الترطيب الموجود في الشعر، ما يسبب تلفه مع الوقت.ولتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية نشر موقع bright side عدة بدائل للتدفئة وتشمل:- تشغيل الدفاية قبل الخلود للنوم بحوالي ساعة تقريبًا، لتدفئة الغرفة، ولكن يجب الحرص على فتح جزء من النافذة، للحفاظ على كفاءة الهواء داخل الغرفة، ثم غلقها قبل النوم بحوالي نصف ساعة.- احرص على ملء زجاجتين أو ثلاثة من الماء الساخن وتوزيعها في أركان الغرفة.- وضع بطانية على السرير والنوم فوقها يساعد على تدفئة الجسم والشعور بالاسترخاء.- تناول المشروبات الدافئة قبل الخلود إلى النوم.- ارتداء الجوارب لفترة، لتدفئة الأطراف، مع مراعاة خلعها قبل النوم.- وضع السجاد في كل مكان في المنزل .- غلق النوافذ والأبواب في حال عدم استخدامها .