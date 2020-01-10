عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

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عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10- 1- 2020، انخفاضا بشكل كبير، ليسجل عيار 21 نحو 683 جنيهًا للجرام، على خلفية هبوط سعر الأوقية في بورصة الذهب العالمية بنحو 40 دولارًا ..

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الجمعة 10 - 1 – 2020 على النحو التالي:

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سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 585 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 683 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 781 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5392 جنيها.
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

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