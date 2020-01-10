

أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020 أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020

تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، ليستقر خلال تعاملات اليوم مع إغلاق البنوك تعاملاتها اليوم مع بداية العطلة الأسبوعية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.



متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9186 جنيهًا للشراء 16.0457 جنيهًا للبيع



متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6761 جنيهًا للشراء 17.8236 جنيهًا للبيع

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