أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020

صورة الخبر: أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020
أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020

تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، ليستقر خلال تعاملات اليوم مع إغلاق البنوك تعاملاتها اليوم مع بداية العطلة الأسبوعية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9186 جنيهًا للشراء 16.0457 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6761 جنيهًا للشراء 17.8236 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7277 جنيهًا للشراء 20.9012 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3436 جنيهًا للشراء 16.4808 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5442 جنيهًا للشراء 14.6630 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2429 جنيهًا للشراء 4.2777 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.4468 جنيهًا للشراء 53.8829 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3334 جنيهًا للشراء 4.3688 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2964 جنيهًا للشراء 2.3152 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة

شراء

بيع

سعر دولار أمريكي

15.9186

16.0457

سعر يورو

17.6761

18.8236

سعر جنيه إسترليني

20.7277

20.9012

سعر فرنك سويسري

16.3436

16.4808

100 سعر ين ياباني

14.5442

14.6630

سعر ريال سعودي

4.2429

4.2777

سعر دينار كويتي

52.4468

52.8829

سعر درهم اماراتي

4.3334

4.3688

سعر اليوان الصيني

2.2964

2.3152

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21861

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager