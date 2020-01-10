أخر تحديث.. أسعار العملات اليوم الجمعة 10-1-2020
تراجعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، ليستقر خلال تعاملات اليوم مع إغلاق البنوك تعاملاتها اليوم مع بداية العطلة الأسبوعية وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9186 جنيهًا للشراء 16.0457 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6761 جنيهًا للشراء 17.8236 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7277 جنيهًا للشراء 20.9012 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.3436 جنيهًا للشراء 16.4808 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.5442 جنيهًا للشراء 14.6630 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2429 جنيهًا للشراء 4.2777 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.4468 جنيهًا للشراء 53.8829 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3334 جنيهًا للشراء 4.3688 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2964 جنيهًا للشراء 2.3152 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
العملة
شراء
بيع
سعر دولار أمريكي
15.9186
16.0457
سعر يورو
17.6761
18.8236
سعر جنيه إسترليني
20.7277
20.9012
سعر فرنك سويسري
16.3436
16.4808
100 سعر ين ياباني
14.5442
14.6630
سعر ريال سعودي
4.2429
4.2777
سعر دينار كويتي
52.4468
52.8829
سعر درهم اماراتي
4.3334
4.3688
سعر اليوان الصيني
2.2964
2.3152
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