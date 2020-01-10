افتتاح 6 فروع خدمة إلكترونية منذ بداية العام الجاري



رئيس البنك الأهلي: الفروع الإلكترونية أول خطوات الخدمة الرقمية رئيس البنك الأهلي: الفروع الإلكترونية أول خطوات الخدمة الرقمية

أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن فروع مصرفه للخدمة الإلكترونية تحقق نجاحات متوالية، وتعد نموذجا جديدا يقدمه البنك ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي.



وأوضح أن هذه الفروع تقوم على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء، وتهدف الي تقديم خدمة أفضل وأكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة لفئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات وكذا العملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت والمجهود.



وتابع "عكاشة": "البنك الأهلي المصري يلعب دور الريادة في زيادة الوعي والمعرفة المصرفية الالكترونية للعملاء، حيث يعمل بتلك الفروع موظفين او ثلاثة لخدمة العملاء فقط ولكن ليس بالمعنى التقليدي فوظيفتهم هي مساعدة وارشاد العملاء والرد عن اية استفسار في كيفية استخدام الخدمات المتاحة داخل الفرع والعمل على الترويج للخدمات المصرفية الالكترونية بوجه خاص ومفهوم الشمول المالي عند العملاء بشكل عام.

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وأشار إلى أنه جرى افتتاح 6 فروع خدمة إلكترونية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وهي فروع "سيتي ستارز وبوينت 90 مول وفرع مول العرب وفرع سيتي سنتر إسكندرية"، إضافة الى فرع سيتي سنتر ألماظة وفرع نيو جيزة وقريبا الإسماعيلية والغردقة، وذلك حرصا من البنك على تواجد هذه النوعية من الفروع في عواصم المحافظات دعما لنشر ثقافة الشمول المالي وتوعية العملاء لاستخدام الخدمات الالكترونية المختلفة.وأشار إلى أن فرع "نيو جيزة" يعد نموذجا جديدا لفروع الخدمة المتكاملة يطلقها البنك للمرة الأولى لزيادة قاعدة العملاء وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن البنك يستهدف الوصول لعدد 25 فرعًا بنهاية 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن اختيار الأماكن يكون بعناية فائقة طبقا لمعايير جرى وضعها بدقة كالموقع الجغرافي المناسب، الشريحة المستهدفة من العملاء، الفئة العمرية وعوامل أخرى ضرورية، لافتا إلى أن الخدمات المطروحة حاليا هي مرحلة أولى، خاصة مع استحداث خدمات أخرى طبقا لدراسات السوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات عملاء البنك.وأضاف "عكاشة"، أن البنك ينفذ خطة انتشار مدروسة لفروعه التقليدية ووصل عدد الفروع إلى 500 فرع ووحدة مصرفية منتشرة انتشارا مدروسا بكل أنحاء الجمهورية ومدعمة بأفضل الكوادر البشرية المدربة من العاملين بالقطاع المصرفي المصري، تم منها افتتاح 29 فرعًا تقليديا منذ بداية العام المالي الحالي.وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن العميل يمكنه الحصول على العديد من الخدمات من فروع الخدمة ال‘لكترونية مثل إصدار بطاقة الدفع مقدما وكشف حساب معتمد، مع امكانية تحديث البيانات والاشتراك في خدمة الأهلي نت ومحفظة الفون كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين مع الاستفادة بباقة من الخدمات من خلال ماكينات الـ ITM حيث يستطيع العميل السحب النقدي بحد أقصى 30 ألف جنيه وكذا الإيداع النقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه، وأيضا إيداع الشيكات للتحصيل، مع التخطيط لإتاحة خدمة تحصيل الشيكات المسحوبة على بنوك أخرى وطلب اصدار دفتر شيكات واتاحة طباعة كشف الحساب في الفترة المقبلة.وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه يمكن للعميل فتح الحساب بمنتهى السهولة من خلال ملء استمارة فتح الحساب إلكترونيا وتقديم البطاقة الشخصية والأوراق المطلوبة لفتح الحساب والتوقيع دون الحاجة للانتظار، متابعا أنه بمجرد أن يتم فتح الحساب يجرى إرسال رسالة نصية على رقم الموبايل المسجل لدى البنك متضمنة رقم الحساب الخاص بالعميل وبالتالي يكون للعميل الاختيار في إمكانية عمل الإيداع اللازم من خلال أي من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي القابلة للإيداع النقدي، مشيرة إلى أن تلك الفروع تستقبل عملاء البنك على مدار 7 أيام في الاسبوع من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا.