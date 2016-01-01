شاهد.. اللقطات الأولى من داخل فيلا والد إيهاب توفيق.. وآثار الحريق المدمر



اللقطات الأولى من داخل فيلا والد إيهاب توفيق اللقطات الأولى من داخل فيلا والد إيهاب توفيق

حصلت "اليوم السابع" على أول فيديو للحريق الذي اندلع داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، والذي أسفر عن مصرع والده، وتبين من الفيديو تفحم كامل محتويات الفيلا، ولقى والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه، فى الحريق الذى شب بفيلته صباح الخميس بمدينة نصر، حيث تعرض لاختناق مما أسفر عن مفارقته الحياة، كما أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لغجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.



وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.



وعلى جانب آخر، وفى فيديو نادر كشف أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، عن الصفات التى يتمتع بها نجله إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى.

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وتابع والد إيهاب توفيق، فى حديثه النادر، قائلا: "إيهاب مطرب دارس وليس هاوى فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية ولكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرور كما يشاع فى الوسط الفنى و خجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".