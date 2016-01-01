تتطلع الحكومة إلى تزيين وتطوير ميدان التحرير من خلال نقل 4 تماثيل كباش إلى وسط الميدان، بما يتناسب مع الأهمية التاريخية لميدان التحرير، كونه أحد أهم الميادين الرئيسية في مصر، وشريان حركة المرور في العاصمة.
وأمام هذه التطورات، بدأت وزارة الآثار في تفكيك4 كباش أثرية بمجمع معابد الكرنك في الأقصر، وستيم نقلها بواسطة ونش عملاق إلى ميدان التحرير في القاهرة.
وتماثيل الكباش التي تنتمي إلى طريق الكباش في الأقصر يعود تسميتها، إلى الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، كان يبدأ من الشاطئ شارع فسيح، تحف به تماثيل لأبى الهول نجدها في معابد الكرنك مثلت على شكل أبى الهول برأس كبش، والكبش هنا يرمز للإله آمون لحماية المعبد وإبراز محوره.
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التعليقات على جسم أسد ورأس كبش.. ماذا تعرف عن تماثيل الكباش المنتقلة إلى ميدان التحرير؟
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