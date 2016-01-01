جسم أسد ورأس كبش.. ماذا تعرف عن تماثيل الكباش المنتقلة إلى ميدان التحرير؟



تماثيل كباش تماثيل كباش



تتطلع الحكومة إلى تزيين وتطوير ميدان التحرير من خلال نقل 4 تماثيل كباش إلى وسط الميدان، بما يتناسب مع الأهمية التاريخية لميدان التحرير، كونه أحد أهم الميادين الرئيسية في مصر، وشريان حركة المرور في العاصمة.



وأمام هذه التطورات، بدأت وزارة الآثار في تفكيك4 كباش أثرية بمجمع معابد الكرنك في الأقصر، وستيم نقلها بواسطة ونش عملاق إلى ميدان التحرير في القاهرة.



وتماثيل الكباش التي تنتمي إلى طريق الكباش في الأقصر يعود تسميتها، إلى الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك، كان يبدأ من الشاطئ شارع فسيح، تحف به تماثيل لأبى الهول نجدها في معابد الكرنك مثلت على شكل أبى الهول برأس كبش، والكبش هنا يرمز للإله آمون لحماية المعبد وإبراز محوره.

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ومنذ أكثر من ‏5‏ آلاف عام قام ملوك مصر الفرعونية في طيبة ببناء طريق الكباش ‏( طريق أبوالهول‏)‏ ذلك الطريق الذي كان يربط بين معبدي الأقصر والكرنك لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة في احتفالات الأعياد.‏بدأ بناء هذا الطريق الملك امنحوتب الثالث الذي بدأ تشييد معبد الأقصر‏، ولكن النصيب الأكبر في تنفيذ هذا الطريق يرجع إلي الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية‏(‏ آخر أسرات عصر الفراعنة‏)‏ يوجد على طول الطريق البالغ طوله‏2.72‏ كم وعرضه‏ 700‏ متر‏1200‏ تمثال كانت هذه التماثيل تنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملي تقام علي هيئتين الأولي تتخذ شكل جسم أسد ورأس إنسان فالأسد أحد رموز إله الشمس والثانية علي شكل جسم كبش ورأس كبش.