الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس.. فيديو

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استقرار الأحوال الجوية


قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة عدم استقرار الأحوال الجوية تنتهي غدا الجمعة وتبدأ حالة من الإستقرار السبت المقبل.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أننا نشهد غدا الجمعة فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة، ومن فجر يوم السبت تبدأ الشبورة المائية في الظهور وتقل كميات السحب.

وتابع شاهين:" نطمئن الشعب المصري ان هناك استقرارا كاملا في الأحوال الجوية طوال الأسبوع المقبل وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية".

وأكمل محمود شاهين:" الأسبوع المقبل ترتفع درجات الحرارة تدريجيا وتنتهي فرص هطول الأمطار ونشاط الرياح".

المصدر: elbalad

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