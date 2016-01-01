مدرسة هويتنا | كل ما تريد معرفته عن مساحتها ومراحلها وعدد طلابها



مدرسة هويتنا مدرسة هويتنا



حصل موقع صدى البلد على تفاصيل مشروع انشاء مدرسة هويتنا ، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم واتحاد بنوك مصر



مدرسة هويتنا | ملاعب رياضية ومسرح وحمام سباحة وتجهيزات على أعلى مستوى

وزير التعليم: المدرسة مصنع مهارات وليس مصنع شهادات ودرجات



حيث أن هذه المدرسة تتكون من ٥٦ فصلا من الحضانة الى الثانوي، وستتسع لـ ١٦٨٠ طالبا.

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وستضم مدرسة هويتنا ٨ فصول رياض أطفال تضم ٢٤٠ طالبا وطالبة، و٢٤ فصل ابتدائي تضم ٧٢٠ طالبا، و١٢ فصل اعدادي تضم ٣٦٠ طالبا، و ١٢ فصل ثانوي تضم ٣٦٠ طالبا، بإجمالي ٥٦ فصلا تضم ١٦٨٠ طالبا.وتبنى مدرسة هويتنا على مساحة ٢٣٢٩٦ م٢ ، وسيكون نصيب الطالب ١٢،٠٠ م٢وتعد مدرسة هويتنا أول مدرسة رسمية مستدامة بين اتحاد بنوك مصر و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.ومن المقرر أن تعيد مدرسة هويتنا فكرة مدارسنا المصرية التي تبني الشخصية المصرية التي ترسخ القيم والأخلاق والتعليم والهوية المصرية.وتهدف مدرسة هويتنا لتفعيل مفهوم التنمية المستدامة في العملية التعليمية.