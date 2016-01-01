أنشطة ودمج ومراكز خاصة.. التعليم العالي تسخر جهودها لخدمة ذوي القدرات



التعليم العالي تسخر جهودها لخدمة ذوي القدرات التعليم العالي تسخر جهودها لخدمة ذوي القدرات



كثفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية جهودها على مدار عام 2019 لدعم الطلاب من ذوي القدرات الخاصة من خلال توفير الانشطة الطلابية والخدمات التعليمية والترفيهية لدمجهم في المجتمع.



وجاء هذا الدعم من الوزارة والجامعات من خلال عندة خطوات هامة وهي:



- بداية العام الجديد بوضع مقرر "احترام الآخر" الذي اقترحه الطفل مهند خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة" في منتدى شباب العام بنهاية 2019.

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- بينما شهد العام ذاته مشاركة فعالة وقوية للمرة الأولى في فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة بجامعة المنوفية، حيث شارك أكثر من 1500 طالب وطالبة من الجامعات المصرية .- بينما كان على رأس الجامعات التي قدمت الدعم جامعتي القاهرة وعين شمس:1- جامعة عين شمس:وجه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بضرورة تحقيق التعاون المشترك بين الوحدات والمراكز التى تقدم خدماتها لذوى الاحتياجات الخاصة في جميع كليات الجامعة مثل كلية الطب والآداب والألسن والتربية النوعية وغيرها بالتعاون مع مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تطوير الخدمات المقدمة.ويتواجد العديد من الوحدات المختلفة بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة والتي تعتبر مكملة بعضها لبعض من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للطفل وتعمل جميع الوحدات علي تطوير الطفل ووحدة المخ والأعصاب وتهتم بمتابعة أمراض المخ والأعصاب مثل حالات الصرع، والشلل الدماغى، وذلك من حيث التشخيص والعلاج، وتهتم وحدة السمعيات بإجراء مقياس السمع وتقييم وعلاج حالات ضعف السمع المختلفة.2- جامعة القاهرة:أولت جامعة القاهرة اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2019 وأطلقت عددا من المبادرات والخدمات التي ساهمت في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع.وأطلقت جامعة القاهرة مبادرة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعى بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.كما تعمل الجامعة على استقبال لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة، لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة.وحققت جامعة القاهرة طفرة كبيرة فى حقوق ذوي الإعاقة، وتولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مشيرًا إلى أنه تم انشاء وحدة بالجامعة لذوي الإعاقة لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.