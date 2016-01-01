في 6 معلومات.. تعرف على مجمع الإبداع التكنولوجي بجامعة القاهرة

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استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات حول إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجي بالمبنى الأثري بأرض بين السرايات التابع لجامعة القاهرة.



*المجمع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف من بينها التزاوج بين رواد الأعمال ورجال الأعمال

*سيتم انشاؤه بمبنى الجامعة في أرض بين السرايات

*تراعي الجامعة الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمبنى



*يبلغ مساحة المبنى حوالي 4120 مترا

*ظل هذا المبنى مهملًا لأكثر من 10 سنوات دون استغلاله

*اتفقا وزير الاتصالات والدكتور الخشت علي تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير هندسي للمبنى

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جدير بالذكر إن المبنى التابع لـ جامعة القاهرة والذي سيقام عليه مركز الابداع التكنولوجي مناسب من حيث المساحة والموقع الجغرافي واللوجيستي بما يسهل على الطلاب من داخل الجامعة وخارجها دخوله دون التقيد بضرورة الدخول للحرم الجامعي.