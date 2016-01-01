التعليم تسمح بدخول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالكتاب المدرسي



امتحانات الكتاب المفتوح امتحانات الكتاب المفتوح



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر انطلاقها السبت القادم الموافق 11 يناير 2020 ، ستكون بنظام "الكتاب المفتوح".



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها: سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.



عدد الأسئلة وأنواعها.. ننشر التصور النهائي لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يستعدون لبدء الامتحانات 11 يناير .. اعرف الجدول الآن

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.جدير بالذكر أنه بالنسبة لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي:تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2020 حيث يمتحن الطلاب اللغة العربية من 1 ظهرا لـ 4 عصرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الأجنبية الأولى من 1 ظهرا لـ 3:30 عصرا.ويمتحن الطلاب يوم 14 يناير 2020 الأحياء من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 امتحان الجغرافيا من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ثم يمتحن الطلاب يوم 16 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 1 ظهرا : 3:30 عصرا .ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الرياضيات من 1 ظهرا حتى 4 عصرا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 الفلسفة من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا، ثم يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 الفيزياء من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 التاريخ من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الخميس 23 يناير 2020 الكيمياء من 1 ظها حتى 2:30 ظهرا.أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي:فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الأجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الأحياء بالنسبة لطلاب علمي و الفلسفة بالنسبة لطلاب أدبي من 9: لـ 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويمتحن طلاب الأدبي علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا ، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.