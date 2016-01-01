طريقة عمل الفشار بالكراميل.. قدميه لأولادك

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الفشار بالكراميل


نحتاج في فصل الشتاء لتقديم مجموعة صحية من المقبلات، والسناكس إلى أطفالنا ويبقى الفشار هو السناكس المفضل والصحي عند أغلب أطفالنا، وفيما يلي سنقدّم لكم طريقة صحية لتقديم الفشار بالكراميل بطريقة بسيطة وغير مُكلفة.

وقت التحضير: 5 دقائق
وقت الطبخ:20 دقيقة
تكفي: لـ 4 أشخاص

ويمكن تقديم الفشار بالكراميل بين الوجبات، كنوع من السناكس، وقد قدم الشيف سنان بطرس طريق مبتكر وغير مكلف لتقديم الفشار بالكراميل، أو المعروف بالبوب كورن بالكارميل، وإليكم طريقة تحضير الفشار بالكراميل بالتفصيل..

طريقة تحضير الفشار بالكراميل
مقادير الفشار بالكراميل:

حبات ذرة
ربع كوب من الزيت
سكر
ماء

طريقة تحضير الفشار بالكراميل:

1- في قدر عميق، ضعي الذرة والسكر والزيت والماء على حرارة متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر.
2- ضعي الغطاء على القدر وانتظري حتى تنضج حبات الذرة، و تتحول إلى فشار، أي لحوالي 10 دقائق.

3- ارفعي القدر عن النار وانتظري حتى يبرد قليلا ثم قدميه.

المصدر: elbalad

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