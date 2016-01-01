نحتاج في فصل الشتاء لتقديم مجموعة صحية من المقبلات، والسناكس إلى أطفالنا ويبقى الفشار هو السناكس المفضل والصحي عند أغلب أطفالنا، وفيما يلي سنقدّم لكم طريقة صحية لتقديم الفشار بالكراميل بطريقة بسيطة وغير مُكلفة.
وقت التحضير: 5 دقائق
وقت الطبخ:20 دقيقة
تكفي: لـ 4 أشخاص
ويمكن تقديم الفشار بالكراميل بين الوجبات، كنوع من السناكس، وقد قدم الشيف سنان بطرس طريق مبتكر وغير مكلف لتقديم الفشار بالكراميل، أو المعروف بالبوب كورن بالكارميل، وإليكم طريقة تحضير الفشار بالكراميل بالتفصيل..
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التعليقات على طريقة عمل الفشار بالكراميل.. قدميه لأولادك
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