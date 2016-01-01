تحتار دائما الكثير من الفتيات فى اختيار الإطلالات وقطع الملابس التى تتناسب مع الطقس البارد وتشعرهم بالدفء والتى تحميهم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أيضا.
تبحث كل سيدة وفتاة عن أبرز صيحات الموضة حتى يتمتعن بإطلالة أنيقة وجذابة مواكبة لصيحات الموضة العالمية، وذلك لأن الموضة من أكثر الأمور التى تشغل بال كل فتاة.
تواجه الكثير من الفتيات بعض الصعوبات عند اختيار الأزياء التي تتناسب مع الطقس البارد فدائما يبحثن على الإطلالات التي تبرز جمالهن وتمنحهن مظهرا جذابا فى نفس الوقت.
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التعليقات على لو محتارة تلبسي إيه.. إطلالة تتناسب مع الطقس البارد
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