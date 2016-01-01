

لو محتارة تلبسي إيه.. إطلالة تتناسب مع الطقس البارد لو محتارة تلبسي إيه.. إطلالة تتناسب مع الطقس البارد

تحتار دائما الكثير من الفتيات فى اختيار الإطلالات وقطع الملابس التى تتناسب مع الطقس البارد وتشعرهم بالدفء والتى تحميهم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أيضا.



تبحث كل سيدة وفتاة عن أبرز صيحات الموضة حتى يتمتعن بإطلالة أنيقة وجذابة مواكبة لصيحات الموضة العالمية، وذلك لأن الموضة من أكثر الأمور التى تشغل بال كل فتاة.



تواجه الكثير من الفتيات بعض الصعوبات عند اختيار الأزياء التي تتناسب مع الطقس البارد فدائما يبحثن على الإطلالات التي تبرز جمالهن وتمنحهن مظهرا جذابا فى نفس الوقت.

فيمكنك الاعتماد على الإطلالات والملابس المصنوعة من الأقمشة الثقيلة مثل المعطف والجواكيت المصنوعة من الفرو والبلوفرات الملونة التى يمكنك تنسيق القميص معها، بالإضافة إلى البنطلونات المصنوعة من القماش الجلد.كما يمكنك استكمال إطلالتك ببعض الأشياء البسيطة التي تضفي جمالا على مظهرك مثل ارتداء الأوشحة الكاروهات و الملونة بالإضافة إلى ارتداء الأحذية العالية مثل "البوت".











