مع موجة البرد.. طريقة عمل شوربة العدس بالخبز المحمص

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شوربة العدس بالخبز المحمص


طبق شوربة العدس من الأطباق المناسبة للأجواء الباردة، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس بطريقة جديدة ومختلفة مع الخبز المحمص.

المقادير لعمل شوربة العدس:
- 1/2 كيلو عدس
- 1/2 كيس شعرية
- 4 ثمرة طماطم
- 4 ثمرة جزر مقطعة
- 1 ثمرة بصل مقطعة
- 6 فص ثوم
- ملح
- شطة
- كمون
- خبز محمص ، مكسر

خطوات التحضير:-
- ضعي كمية مناسبة من الماء على نار عالية.
- ضعي العدس و البصل و الطماطم و الجزر و الثوم في الماء و اتركيه حتى يغلي المزيج.
- اتركي العدس حتى يبرد ثم اخلطيه في الخلاط بالكامل.
- حمري الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضعي عليها مزيج العدس وقلبي ثم تبليه بالملح و الشطة و الكمون.
- ضعي الخبز المحمص في اطباق التقديم ثم ضعي العدس عليها و يقدم ساخنا.

المصدر: elbalad

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