مع موجة البرد.. طريقة عمل شوربة العدس بالخبز المحمص



شوربة العدس بالخبز المحمص شوربة العدس بالخبز المحمص



طبق شوربة العدس من الأطباق المناسبة للأجواء الباردة، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير شوربة العدس بطريقة جديدة ومختلفة مع الخبز المحمص.



المقادير لعمل شوربة العدس:

- 1/2 كيلو عدس

- 1/2 كيس شعرية

- 4 ثمرة طماطم

- 4 ثمرة جزر مقطعة

- 1 ثمرة بصل مقطعة

- 6 فص ثوم

- ملح

- شطة

- كمون

- خبز محمص ، مكسر



خطوات التحضير:-

- ضعي كمية مناسبة من الماء على نار عالية.

- ضعي العدس و البصل و الطماطم و الجزر و الثوم في الماء و اتركيه حتى يغلي المزيج.

- اتركي العدس حتى يبرد ثم اخلطيه في الخلاط بالكامل.

- حمري الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضعي عليها مزيج العدس وقلبي ثم تبليه بالملح و الشطة و الكمون.

- ضعي الخبز المحمص في اطباق التقديم ثم ضعي العدس عليها و يقدم ساخنا.

