هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز



كريب حادق وبطاطس ودجز كريب حادق وبطاطس ودجز



تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من الكريب الحادق المحشو، مع بطاطس ودجز بخطوات سهلة وبسيطة.



أولًا الكريب الحادق



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