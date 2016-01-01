الكشف عن تقنية جديدة تسمح بشحن الجوال لاسلكيا في أي مكان داخل المقصورة

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الكشف عن تقنية جديدة تسمح بشحن الجوال لاسلكيا في أي مكان داخل المقصورة

كشفت شركة ناشئة باسم Yank Technologies عن تقنية شحن لاسلكي ثورية جديدة للسيارات في معرض إلكترونيات المستهلك.. وبينما توفر الكثير من السيارات الحديثة ميزة الشحن اللاسلكي للجوال على ألواح خاصة، حل Yank الجديد اوسع من ذلك بكثير.

هذه التقنية تسمح بشحن الجوال لاسلكيا في أي مكان بالمقصورة، وهنا نرى التطبيق الحقيقي لفكرة “اللاسلكي” والتي انتظرناها طويلا، بدون الحاجة لأي تلامس بين الجوال ولوحة الشحن.

كما أن النظام يسمح بشحن عدة أجهزة في ذات الوقت بطبيعة الحال لكونه لاسلكيا لجميع المقصورة، كما بإمكانه شحن عدة أنظمة ومكونات أخرى داخل السيارات مثل المرايا الجانبية الكهربائية وغير ذلك.

وبالنسبة لمخاوف البعض من أضرار موجات الراديو لنظام الشحن داخل المقصورة، أكدت الشركة أن النظام يطلق 0.06 وات فقط لكل كيلوجرام من أشعة الراديو، وبالمقارنة يطلق الجوال 1.1 إلى 1.5 وات لكل كيلوجرام إلى الأذن عند الاستخدام.

المصدر: المربع نت

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