

فورد ford تعلن انتهاء العروض على أسعارها في مصر.. تفاصيل فورد ford تعلن انتهاء العروض على أسعارها في مصر.. تفاصيل

أعلن وكيل فورد في مصر أن العروض التي قدمها في نهاية عام 2019 وتشمل تخفيضات في أسعار كل سياراتها لما يصل إلى 50 ألف جنيه انتهت مع بداية العام الجديد 2020 لتعود أسعار الموديلات الخاصة بالشركة إلي أسعارها السابقة بزيادة 50 ألف جنيه في بعضها.



وجاءت الأسعار الجديدة بعد الزيادة في السعر كالتالي :



فورد ايكو سبورت

قد يعجبك أيضا...

ford ecosport بيز 299.900 ألفford ecosport تريند 319.900 ألفford ecosport سبورت 349.900 ألفford ecosport تيتانيوم 374.900 ألف.فورد كوجاford kuga أول فئة 497.500 ألفford kuga ثاني فئة 547.500 ألفford kuga ثالث فئة 597.500 ألفford kuga رابع فئة 647.500 ألف.فورد فيستاford fiesta بيز 3 باب 234.900 ألفford fiesta تريند 5 باب 274.900 ألفford fiesta تريند + 299.900 ألفford fiesta سبورت 324.900 ألفford fiesta تيتانيوم 3 باب 374.900 ألف.فورد فيوجنford fusion أول فئة 474.900 ألفford fusion ثاني فئة 524.900 ألفford fusion ثالث فئة 574.900 ألفford fusion رابع فئة 599.900.