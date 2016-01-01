

تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل تخفيض جديد في أسعار سكودا skoda بقيمة 40 ألف جنيه.. تفاصيل

منذ بداية عام 2020 والتخفيضات تتوالى في أسعار السيارات وقررت بعض شركات السيارات اللحاق بسباق التخفيضات في الأسعار مثل رينو وتويوتا، وبعد الشركات السابقة التي بدأت التخفيضات منذ بداية العام جاء الدور على سكودا skoda kodiaq التي أجرت تخفيضات في أسعار طرازات كودياك skoda kodiaq في السوق المصري خلال الساعات الماضية.



وأعلنت الشركة أن التخفيضات تشمل كل فئات السيارة، حيث انخفض سعر فئة skoda kodiaq أكتيف إلى 550 ألف جنيه بتخفيض 30 ألف جنيه عن السعر السابق 580 ألف، وانخفض سعر الفئة الثانية skoda kodiaq ديناميك بواقع 30 ألف جنيه كذلك من سعرها السابق 620 ألف الى 590 ألف جنيه، بينما الفئة الثالثة skoda kodiaq امبيشن فتراجع سعرها 40 ألف جنيه وهو الانخفاض الأكبر ليكون سعرها الجديد 670 ألف بدلًا من 710 آلاف جنيه.



سكودا كودياك

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وأتاح هذا التخفيض الكبير إدخال فئة جديدة من سكودا كودياك skoda kodiaq للسوق المصري وهي skoda kodiaq ستايل، التي حصلت على سعر 710 آلاف جنيه لتكون في مكان فئة أمبيشن السابقة من حيث السعر، بينما الفئة الأخيرة skoda kodiaq سبورت لاين فقد حصلت على أقل معدل تخفيض بنسبة 10 آلاف جنيه وانخفض سعرها إلى 750 ألف جنيه بعد 760 ألف جنيه.