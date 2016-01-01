

بعد تثبيت أسعاره.. اتبع هذه النصائح للتوفير بشكل أكبر في استهلاكك الشهري للوقود بعد تثبيت أسعاره.. اتبع هذه النصائح للتوفير بشكل أكبر في استهلاكك الشهري للوقود

شهدت الفترة الماضية تقديم اللجنة الفنية المخصصة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للوقود والمنتجات البترولية بتقريرها ربع السنوي الخاص بتحديد أسعار الوقود، والذي شمل تثبيت أسعاره بنفس الأسعار الحالية في السوق المصري، لذلك نقدم لكم اليوم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في توفير استهلاكك الشهري للوقود، والذي قد يمثل عبء إضافي على الميزانية العامة للعائلة في نهاية كل شهر، وهذه النصائح كالتالي:



1- تأكد من نسبة ضغط الهواء بإطارات السيارة، حيث تقل مقاومة السيارة للهواء أثناء القيادة عند زيادة ضغط الهواء بالإطارات، مما يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود.



2- حاول أن تقلل من وزن السيارة بقدر الإمكان، وذلك لتقل مقاومتها للهواء أثناء القيادة، وبالتالي يعمل محرك السيارة بجهد أقل لدفع وزن السيارة، وبالتالي يقلل ذلك الأمر من استهلاك الوقود.

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3- السرعة تعني استهلاك أكثر للوقود، وكلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك السيارة للوقود (والعكس صحيح)، لذلك ننصح باتباع السرعة المسموحة على الطرقات السريعة وهي من 80 إلى 100 كم/ساعة.4- حاول قيادة سيارتك بسرعات منتظمة وقليلة نسبيا، وحافظ على هذه السرعات خلال قيادتك للسيارة على عدة أيام للتعود على السرعات القليلة النسبية في القيادة.5- ينصح بإغلاق المحرك عند توقف السيارة، كالتوقف في إشارات المرور على سبيل المثال، وذلك لأن محرك السيارة يستهلك وقود بشكل أسرع عند توقفها.6- عند عبورك بالسيارة للمنحدرات والمنخفضات يمكنك تجنب الضغط على دواسة الوقود، واستخدام المكابح للحفاظ على سرعة السيارة أثناء الهبوط.7- عند صعود المرتفعات اترك سيارتك تتحرك بسرعتها الطبيعية حسب النقلة، ويمكنك تحريك ناقل الحركة لسرعة أقل إذا كانت السيارة لا تستطيع تجاوز المرتفع بسهولة وذلك لتفادي وقوع الحوادث.8- بشكل دوري افحص محرك سيارتك للتأكد من كفاءته، واحرص على صيانة السيارة في مواعيد منتظمة.9- تجنب استخدام المكابح بشكل مفرط، إلا عند الضرورة بالطبع، ويمكنك تقليل سرعة السيارة برفع قدمك عن دواسة الوقود لتقل سرعة السيارة تدريجيا.10- يمكنك كل عدة أشهر أن تعمل على تنظيف خزان وقود السيارة، وذلك لتنظيفه من الشوائب العالقة داخل الخزان، والتي تعمل أحيانا على تقليل كفاءة المحرك واستهلاكه للوقود.11- بالنسبة للسيارات الحديثة فيمكنك تجنب تسخين المحرك حتى في الأجواء الباردة، وذلك لأن السيارات الحديثة لا تحتاج إلى تسخين لمحركها، كما أن تشغيل المحرك خلال توقف السيارة يستهلك وقود بشكل كبير.12- يستهلك تكييف السيارة جزء كبير من الوقود، لذلك يمكن ضبطه على حرارة أقل بدرجة أو درجتين من حرارة الجو خارج السيارة، وذلك حتى لا يعمل التكييف لفترة أطول ويستهلك وقود بشكل أكبر.