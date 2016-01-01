

مفاجأه لعشاق البيتزا.. ريبوت يقوم بصنع الفطائر مفاجأه لعشاق البيتزا.. ريبوت يقوم بصنع الفطائر

كشفت شركة أمريكية للصناعات التكنولوجية "Picnic"، عن ريبوت يقوم بتصنيع البيتزا أوتوماتيكيا ،حيث يمكنه تجميع الفطائر وطهيها بسرعة بأقل بكثير من البشر، حيث أن النظام الذي يتكون من ثلاث لوحات صغيرة مدمجة يتم تجميعها لتشكيل حزام ناقل قادر على أخذ عجينة بيتزا مسبقة الصنع، وتزيينها بالطبقة المناسبة من الإضافات، ثم طهيها.







وجاء ذلك خلال معرض لاس فيغاس السنوي للتكنولوجيا، حيث تم الكشف من خلال المعرض عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

وكان أهم ما يميز هذا الروبوت ليس صناعة البيتزا بدون أي مساعدة بشرية، بل السرعة التي يعمل بها جاء ذلك وفقا ما ذكرت صحيفة " geekwire" الأمريكية.

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قال كلايتون وود رئيس مجلس الإدارة: "يمكن أن ينتج الروبوت 300 بيتزا بحجم 12 بوصة كل ساعة عند السعة القصوى"، مضيفًا: "فإن هذا المعدل يفوق بسهولة معدات البيتزا التقليدية التي عادة ما تنتج فقط حوالي 250 بيتزا في اليوم الواحد".فكما هو منتظر في كل عام، تتنافس أشهر الشركات العالمية في الكشف عن أهم الابتكارات التكنولوجية الحديثة، من بوابة معرض لاس فيغاس، وجاء في مقدمتها لهذا العام روبوت لصنع البيتزا وميزة جديدة لمساعد غوغل الصوتي، وأول سيارة أجرة طائرة في العالم.