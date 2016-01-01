كشفت شركة أمريكية للصناعات التكنولوجية "Picnic"، عن ريبوت يقوم بتصنيع البيتزا أوتوماتيكيا ،حيث يمكنه تجميع الفطائر وطهيها بسرعة بأقل بكثير من البشر، حيث أن النظام الذي يتكون من ثلاث لوحات صغيرة مدمجة يتم تجميعها لتشكيل حزام ناقل قادر على أخذ عجينة بيتزا مسبقة الصنع، وتزيينها بالطبقة المناسبة من الإضافات، ثم طهيها.
وجاء ذلك خلال معرض لاس فيغاس السنوي للتكنولوجيا، حيث تم الكشف من خلال المعرض عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة.
وكان أهم ما يميز هذا الروبوت ليس صناعة البيتزا بدون أي مساعدة بشرية، بل السرعة التي يعمل بها جاء ذلك وفقا ما ذكرت صحيفة " geekwire" الأمريكية.
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التعليقات على مفاجأه لعشاق البيتزا.. ريبوت يقوم بصنع الفطائر
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