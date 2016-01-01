

تدشين جيب رانجلر الهجينة بالقابس في معرض إلكترونيات المستهلك تدشين جيب رانجلر الهجينة بالقابس في معرض إلكترونيات المستهلك

مع تأجيل معرض ديترويت الدولي إلى يونيو، اتجهت صانعات السيارات مثل جيب إلى معرض إلكترونيات المستهلك في لاس فيجاس لعرض أحدث منتجاتهم، مثل رينيجيد وكومباس الهجينة بالقابس، والتي رأيناهما بالفعل في معرض جنيف 2019، كما رأينا تدشين رانجلر الهجينة بالقابس لأول مرة.



جيب تنوي طرح نسخ هجينة لجميع موديلاتها بحلول 2022، مع طرح موديلات رينيجيد وكومباس ورانجلر في 2020 كبداية.. ونبدأ برينيجيد وكومباس، واللتان تعتمدان على محرك تيربو 1.3 لتر بالتوازي مع موتور كهربائي بقوة إجمالية تتراوح بين 190 و240 حصان.



كلا الموديلين قادران على القيادة لحوالي 50 كيلومتر بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فحسب، بسرعة كهربائية قصوى 130 كم\س.

لا نعلم بعد ما إذا كانت رانجلر الهجينة ستشارك مولدها الهجينة مع رينيجيد وكومباس ولكن أشارت تقارير إلى استخدام السيارة لمولد طاقة جديد كليا سيمهد لمستقبل الموديلات الهجينة للعلامة، وسنعلم المزيد من التفاصيل خلال أشهر.







