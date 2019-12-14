"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

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"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر20 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية -عاى موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط عائد 877ر14%، فيما بلغ أعلى عائد 901ر14%، وسجل أقل عائد 831ر14%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 543ر14%، في حين سجل أعلى عائد 58ر14%، وأقل عائد 401ر14%.

المصدر: صدى البلد

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