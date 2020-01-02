

طرق إزالة البقع مختلفة الأشكال من الملابس طرق إزالة البقع مختلفة الأشكال من الملابس

تبدو البقع المزعجة أحيانا وكأنها تستهدف الملابس المفضلة لدينا، الأمر الذي لا يتطلب الإحساس بالحسرة، بقدر الانتباه إلى طرق إزالة البقع باختلاف أنواعها من الملابس، كما نوضح الآن.



الملح للبقع الزيتية



ربما تبدو بقع الزيت دائمة لا يمكن التخلص منها، إلا أن الملح بإمكانه القضاء عليها عبر رشه وفركه أعلى البقعة، ثم غسله بالمياه بواسطة قطعة قطنية.

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بقع طلاء الأظافر مع مزيل طلاء الأظافرمن المنطق أن يعمل مزيل طلاء الأظافر على تخليص الملابس من البقع التي تسبب فيها الطلاء، ولكن الأمر يحتاج لاتباع طريقة محددة للوصول إلى النتيجة المطلوبة، حيث ينصح بقلب مكان البقعة في الملابس على ظهرها ووضعها اعلى مناديل ورقية، ثم نضع مزيل الطلاء في الخلف، قبل غسل الملابس لاحقا بالطريقة العادية.بيروكسيد الهيدروجين لبقع الدميتحد بيروكسيد الهيدروجين مع الإنزيمات بداخل الدم، ليحولها إلى مادة سهلة التنظيف، فقط يرجى شراء زجاجة 3% من بيروكسيد الهيدروجين، قبل نقع البقعة بداخلها، ثم نقوم بالقضاء على البقعة بفركها بواسطة أظافر اليد، ومن ثم بغسيل الملابس بالطريقة المعتادة.بقع الجسم على الملابس والشامبومن الطبيعي أن يفرز الجسم الزيوت التي تتحول لبقع دائرية على الملابس، يمكن التخلص منها عبر الشامبو، ذلك عبر فركه على المناطق المستهدفة من الملابس، ثم غسله بواسطة المياه كما هو معتاد.معجون الأسنان لبقع الحشائشلا توجد أزمة في ممارسة طفلك للرياضة على الحشائش، طالما بإمكانك القضاء على البقع التي تتسبب فيها، ذلك من خلال وضع جزء بسيط من معجون الأسنان غير الجيل، على المنطقة المستهدفة، قبل فركها بواسطة فرشاة الأسنان، ثم غسل الملابس بالمياه.المياه الباردة والمنظف ضد بقع الشايتنقع الملابس في المياه الباردة لفترة تطول حسب نوع البقعة، وسواء كانت جافة أم لا، فيما ينصح في كل الأحوال بسكب الماء البارد على ظهر البقعة وليس مقدمتها، مع فرك المنطقة المستهدفة بواسطة المنظف وتركها بعد ذلك لدقائق بسيطة، فيما يرجى نقع الملابس في المياه لنصف ساعة بعد استخدام المنظف، لو كانت بقعة الشاي جافة.بقع الحبر مع الحليبإزالة البقع صعبة المراس مثل الحبر، من ملابسك أو ملابس الأطفال الصغار، تتطلب الاستعانة بالحليب الذي ينصح بسكبه بداخل وعاء، قبل نقع الجزء المصاب بالحبر من الملابس بداخله لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بعد ذلك نقوم بفرك الملابس بواسطة فرشاة أسنان ثم نغسل الملابس مرة أخيرة بالمياه.