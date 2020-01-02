

بعد ظهور نوع جديد من الفيروس في الصين.. تعرف على "كورونا" بعد ظهور نوع جديد من الفيروس في الصين.. تعرف على "كورونا"

أبلغت الصين هذا الأسبوع عن 59 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الفيروسي "كورونا"، بينهم 7 مرضى في حالة خطيرة، فيما خرج 8 مرضى من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "السرق الأوسط"، فيما أظهرت النتائج المختبرية الأولية حول مسببات الالتهاب الرئوي الفيروسي، الذي انتشر مؤخرا في مدينة "ووهان" بوسط الصين أن نوعا جديدا من فيروس كورونا يقف وراء هذا الالتهاب، وقال عضو الأكاديمية الصينية للهندسة، رئيس فريق تقييم نتائج اختبار مسببات المرض شوي جيان قوه، في تصريح اليوم، إن فيروس كورونا المكتشف حديثا يختلف عن الأنواع المعروفة لفيروس كورونا البشري، بما في ذلك الفيروسات التي تسببت في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مؤكدا أن الفيروس الجديد يحتاج إلى مزيد من البحث والفهم.



وتوفي 36% تقريباً من المرضى الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذكرت منظمة "الصحة العالمية" على موقعها الإلكتروني، أن الفيروس يتسبب في مرض أوخم لدى المسنين، والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض الرئة المزمنة وداء السكري



ويرصد "الوطن"، أهم المعلومات عن "كورونا" وفقا لما ذكرته منظمة "الصحة العالمية" على موقعها الإلكتروني:

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- متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا مستجد "فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية"- اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.- فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة "سارس".- بالرغم من أن معظم الحالات البشرية المصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية نتجت عن انتقال العدوى بين البشر فإن من المرجح أن الجِمال هي المستودع الرئيسي الذي يستضيف "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومصدر حيواني لعدوى البشر بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.- ذكرت "الصحة العالمية" أنها لا تعرف بالضبط دور الجِمال في انتقال الفيروس ولا طريقة طرق انتقاله.- تتراوح اعراض المرض بين عدم ظهور أية أعراض "غياب الأعراض" وبين الأعراض التنفسية المعتدلة وحتى المرض التنفسي الحاد الوخيم والوفاة.- تتخذ الأعراض النمطية للإصابة بمرض فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية شكل الحمى والسعال وضيق التنفس، أما الالتهاب الرئوي فهو شائع ولكنه لا يحدث دائماً.- تم الإبلاغ عن أعراض مَعدية معوية، تشمل الإسهال، ويمكن أن يتسبب الاعتلال الوخيم في فشل التنفس، الذي يتطلب التنفس الاصطناعي والدعم في وحدة العناية المركزة. .- فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس حيواني المصدر ينتقل من الحيوان إلى البشر.- وفقا لـ"الصحة العالمية"، منشأ الفيروس لم يُفهم بعد فهماً تاماً، ولكن حسب تحليل مختلف جينومات الفيروس يُعتقد أن منشأه في الخفافيش وأنه انتقل إلى الجِمال في وقت ما من الماضي البعيد.- طريقة انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر غير مفهومة على نحو تام، ولكن من المرجح أن الجمال هي المستودع الرئيسي الذي يستضيف فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومصدر حيواني لإصابة البشر بعدواه.- تم عزل سلالات فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المطابقة للسلالات البشرية، من الجِمال في عدة بلدان عربية.- لا يبدو أن الفيروس ينتقل بسهولة من إنسان لآخر، ما لم تحدث مخالطة قريبة، مثل توفير الرعاية للمريض دون حماية، وظهرت مجموعات حالات في مرافق الرعاية الصحية، حيث يبدو أن انتقال العدوى من إنسان لآخر يكون ممكناً أكثر، وخصوصاً عندما تكون التدابير المتخذة للوقاية من العدوى ومكافحتها غير كافية، وحتى الآن لم يتم توثيق أي صمود لسريان العدوى في المجتمع المحلي.- تُعتبر الانتشار في جمهورية كوريا أكبر انتشار خارج الشرق الأوسط، ولكن بالرغم من القلق الذي تثيره لا توجد أية بينات تدل على صمود انتقال العدوى من إنسان لآخر في جمهورية كوريا، وفيما يتعلق بجميع الحالات الأخرى الوافدة لم يُبلغ عن حالات سريان من المستوى الثاني، أو أُبلغ عن عدد محدود منها فقط، في البلدان التي وفدت إليها الحالات.- لا يوجد حالياً أي لقاح ولا أي علاج محدد، والعلاج المتاح هو علاج داعم ويعتمد على حالة المريض السريرية.