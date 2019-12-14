11 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › 11 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم

صورة الخبر: 11 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم
11 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 11 جنيهًا.

وأضاف نجيب، لـ«الدستور»، أن عيار 18 سجل اليوم 594 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 21 مساء اليوم 694 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 24 مساء اليوم 793 جنيهًا للجرام.

في حين سجل الجنيه الذهب 5552 جنيهًا، وسجلت الأوقية الذهب 1546 دولارًا.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 11 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41133

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager