11 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تراجعًا في أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 11 جنيهًا.
وأضاف نجيب، لـ«الدستور»، أن عيار 18 سجل اليوم 594 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 21 مساء اليوم 694 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 24 مساء اليوم 793 جنيهًا للجرام.
في حين سجل الجنيه الذهب 5552 جنيهًا، وسجلت الأوقية الذهب 1546 دولارًا.
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