نصيحة دار الإفتاء لشخص مواظب على الصلاة ويتركها عند الابتلاء | تعرف عليها



دار الإفتاء دار الإفتاء

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" أواظب على الصلاة ولكني أدعها عند الابتلاء، فهل هذا دليل على ضعف إيماني؟".



أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن ترك الصلاة عند الابتلاءات مدخل للشيطان علينا الاستعاذة منه، وكلما جاءك الشيطان وطلب منك عدم الطاعة خالفه وحافظ على الصلاة لأن بها سيزيل كل بلاء.



وتابع: نحن مطالبون بالصبر وتفويض الأمر وترك الأمور كلها لله، لا نترك الصلاة لمصيبة بل هي عماد الدين، وعلينا غلق مداخل الشيطان حتى يصرفه الله ونداوم على ذكر الله كثيرا.

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هل الابتلاء عقوبة من الله على العبد؟ علي جمعة يجيبقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الابتلاء الذي ينزل بالعبد ليس بالضرورة عقوبة عن فعل ذنب ما، ولكنه اختبار من الله تعالى غرضه رفع الحسنات وغفران السيئات، لافتا إلى أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.وأضاف "جمعة " في إجابته عن سؤال مضمونه "هل الابتلاء عقوبة من الله على العبد ؟ "، إن الابتلاء نوع من انواع مراد الله عز وجل في خلقه كما في قوله تعالى " تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ".وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عقوبة الله للعبد تأتي بارتكابه المعاصي وترك فرائض الله، مشيرا إلى أن المسلم إذا جاهر الله تعالى بالمعصية، فإن الله عز وجل ينزل عليه عقوبة ولكن عقوبة الله للعبد قد تكون بها فرصة ثانية له ليراجع نفسه ويقلع عن المعاصي ويتوب إلى الله تبارك وتعالى.دعاء النبي عند الابتلاءقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن رسوب الطالب المجتهد عدة مرات في الامتحانات يُعد ابتلاءً، وينبغي عليه أن يدعو الله لأنه في محنة واختبار.وأضاف «جمعة»، خلال إجابته عن أسئلة المصلين في مجلس الجمعة الأسبوعي، أنه ينبغى على المبتلى أن يدعو الله تعالى ليصرف عنه السوء الذي حل به.وأشار المفتي السابق إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يدعو الله تعالى لصرف السوء، قائلًا: «اللهم اصرف عني السوء بما شئت وأنى شئت وكيف شئت»، فيقال 7 مرات فيصرف عنه السوء بإذن الله.