قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى ودرجات الحرارة اليوم، الخميس، لا تزال فى حالة عدم الاستقرار.
وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر اليوم، الخميس، تزايد كميات السحب المتزايدة فى سماء القاهرة، والتى أدت لسقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة.
ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى لتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار وتواجدها بالفعل على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، والتى من الممكن أن تمتد لشمال الصعيد على مدار 48 ساعة القادمة.
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التعليقات على الأرصاد: استمرار نشاط الرياح وسقوط الأمطار
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