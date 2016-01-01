أطباء يحذرون.. لا تستهينوا بالشخير

آخر الأخبارالصحة والجمال › أطباء يحذرون.. لا تستهينوا بالشخير

صورة الخبر: الشخير
الشخير


يعاني كثير من الناس من الشخير، وهو بنظر البعض لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا، مؤخرا، من أن الأمر أكثر من ذلك.

وحذرت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب، وإنما قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة أيضا.

وأوضحت الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الجمعية إن الشخير، المصحوب بانقطاع النفس أثناء النوم، ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

وأشارت الجمعية إلى أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وتعاطي المشروبات الكحولية، وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.

المصدر: وكالات - أبوظبي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أطباء يحذرون.. لا تستهينوا بالشخير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
63070

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager