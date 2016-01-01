يعاني كثير من الناس من الشخير، وهو بنظر البعض لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا، مؤخرا، من أن الأمر أكثر من ذلك.
وحذرت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب، وإنما قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة أيضا.
وأوضحت الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أطباء يحذرون.. لا تستهينوا بالشخير
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق