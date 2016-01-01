أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 من جنودها في هجوم بسيارة مفخخة، الأربعاء، شمال شرقي سوريا.
وأوضحت الوزارة أن الجنود قتلوا أثناء قيامهم بعمليات تفتيش عند حاجز أمني، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وكان 20 جنديا تركيا قد قتلوا منذ أكتوبر الماضي، عندما شنت أنقرة هجوما على المسلحين الأكراد في سوريا.
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التعليقات على تركيا تفقد 4 جنود بانفجار في سوريا
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