تركيا تفقد 4 جنود بانفجار في سوريا

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تركيا تفقد 4 جنود بانفجار في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 من جنودها في هجوم بسيارة مفخخة، الأربعاء، شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الوزارة أن الجنود قتلوا أثناء قيامهم بعمليات تفتيش عند حاجز أمني، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وكان 20 جنديا تركيا قد قتلوا منذ أكتوبر الماضي، عندما شنت أنقرة هجوما على المسلحين الأكراد في سوريا.

وقالت أنقرة مرارا إنها لن تسمح بوجود ما تصفه بـ"ممر إرهابي" على طول حدودها، ونفذت عملية عسكرية في شمال سوريا.

وأثارت عملية أنقرة العسكرية في أكتوبر، انتقادات دولية واسعة النطاق، حتى تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، توسطت فيهما الولايات المتحدة وروسيا.

وشاركت روسيا وتركيا في دوريات أمنية مشتركة في المنطقة.

المصدر: skynewsarabia

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