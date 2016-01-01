البشير يعترف بإعدام 28 ضابطاً: أوصلناهم لرمضان ودفناهم



البشير البشير

يكشف وثائقي "العربية" الخاص، الذي يعرض على 3 أجزاء تحت عنوان "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان"، تسجيلات حصرية للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وصلاته الوثيقة بجماعة الإخوان، وتعمده تمكينهم من كل مفاصل الدولة.



وفي واحد من تلك التسجيلات، يعترف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في تسجيل سري بتنفيذ إعدام 28 ضابطاً من القوات المسلحة في رمضان 1990، ويقول: "أوصلناهم إلى رمضان.. ودفناهم" وثائقي حصري على #العربية #الأسرار_الكبرى .. "جماعة الإخوان"



فعقب انقلاب الإخوان، انتشرت أعمال الاعتقالات والتعذيب الواسعة فيما عُرف بـ"بيوت الأشباح"، ومن ثم وقعت المذبحة الشهيرة التي راح ضحيتها 28 ضابطاً من القوات المسلحة، أعدمهم البشير، بعد أقل من عام من توليهم السلطة في شهر رمضان الموافق أبريل 1990.

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وقد اعترفوا بالجريمة خلال اجتماعات شورى الإخوان كأول دليل ملموس على أن البشير كان يعلم بالمحاولة الانقلابية، وينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليهم، فقال: "أوصلناهم إلى رمضان.. ودفناهم".وقال البشير في تصريحات، تعود لعام 2013: "لو سبقنا البعثيين بـ48 ساعة.. ما الذي سيحصل؟ يا جماعة هؤلاء الناس جمعوا خيرة ضباط الجيش.. لم يكن العدد محدوداً.. عددهم كبعثيين لكن التنظيم فيه خيرة ضباط الجيش، جمعهم تنظيم للضباط الوطنيين.. نحن استلمنا يوم الجمعة وكان موعدهم يوم الأحد.. ولم يتوقفوا.. يوم السبت بدأ "ضباط رمضان" التنفيذ. سهرنا الليل.. لإحباط البعثيين يوم السبت، بعدها ظلوا يحاولون ويحاولون حتى أوصلناهم (لشهر) رمضان ودفناهم.. ثم انتهت الحكاية".