يكشف وثائقي "العربية" الخاص، الذي يعرض على 3 أجزاء تحت عنوان "الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان"، تسجيلات حصرية للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وصلاته الوثيقة بجماعة الإخوان، وتعمده تمكينهم من كل مفاصل الدولة.
وفي واحد من تلك التسجيلات، يعترف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في تسجيل سري بتنفيذ إعدام 28 ضابطاً من القوات المسلحة في رمضان 1990، ويقول: "أوصلناهم إلى رمضان.. ودفناهم" وثائقي حصري على #العربية #الأسرار_الكبرى .. "جماعة الإخوان"
فعقب انقلاب الإخوان، انتشرت أعمال الاعتقالات والتعذيب الواسعة فيما عُرف بـ"بيوت الأشباح"، ومن ثم وقعت المذبحة الشهيرة التي راح ضحيتها 28 ضابطاً من القوات المسلحة، أعدمهم البشير، بعد أقل من عام من توليهم السلطة في شهر رمضان الموافق أبريل 1990.
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التعليقات على البشير يعترف بإعدام 28 ضابطاً: أوصلناهم لرمضان ودفناهم
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