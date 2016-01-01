منها الموز والأسماك.. 10 أطعمة تحارب الاكتئاب



الموز والأسماك الموز والأسماك

كشف جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عن الأطعمة التي تسبب السعادة وتحارب الإكتئاب من خلال منشور عبر حسابه على الفيسبوك.



وهناك 10 أطعمة حددها د. جمال شعبان تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب:



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1- الشيكولاتة: وتحتوي الشيكولاتة على مادة الكافيين التي تعتبر منشطا فعالا للجهاز العصبي وعاملا مهما يخلصه من التعب والإجهاد فيتولد على الفور إحساس بالراحة والهدوء والسعادة. كما أنها تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان .2- الأسماك: وأظهرت أبحاث أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحار يبدون أكثر سعادة من غيرهم، ويعود ذلك ربما لكثرة تناولهم الأسماك المحتوية على أوميجا 3 التي تساعد بدورها على تهدئة الأعصاب. كما أظهرت أن المعالجة من الكآبة بزيت السمك يمكن أن تكون فعالة بقدر عقار Prozac ، وهو أحد الأدوية الشائعة لعلاج أمراض الكآبة.3 – السبانخ: وتحتوي على حامض الفوليك الذي يؤدي إلى انخفاض الإصابة بالتوتر والقلق.4- الطماطم: وتحتوي الطماطم على مركب اللايكوبين، الذي يمنحها لونها الأحمر اللامع، ويعد علاجا فعالا في محاربة الكآبة وتحسين المزاج، كما يمنع تشكيل المركبات الالتهابية في الدماغ التي ترتبط بالكآبة. وتحتوي الطماطم على محسنات أخرى للمزاج، مثل حامض الفوليك والمغنيسيوم والحديد.5- البنجر الأحمر: ويعتبر البنجر مصدرا جيدا لفيتامين بـ، الضروري لعمل الذاكرة، وحس الفكاهة، والقدرة على إيجاد المعلومات بسرعة ومعالجتها. ويحتوي البنجر على مركب betaine أيضا وهو مركب يستعمله الدماغ في محاربة الكآبة طبيعيا.6 - الفلفل الحار: ويأتي الطعم اللاذع للفلفل الحار من مادة capsaicin، والتي تساعد في إذابة الدهون في الدم، وإنتاج الدماغ مركبات endorphins - التي تعمل على تهدئة الأعصاب.7 – الثوم: ويحتوي كمية كبيرة من معدن الكروم، الذي يؤثر على هرمون serotonin، المعروفة بأنه المادة الكيميائية "السعيدة".8 – العسل: وعلى عكس السكريات الضارة عديمة الفائدة، يحتوي العسل على كثير من المواد المحسنة للمزاج كفيتامينات بـ، وحامض الفوليك، والحديد، والمنجنيز و181 مركبا حيويا مختلفا، مثل quercetin.9 – الكرز: ويطلق عليه الأطباء في الغرب الأسبرين الطبيعي؛ حيث يمنح من يتناوله شعورًا عارمًا بالسعادة.10 – الموز: ويحتوي على مركب كيميائي طبيعي يمنح الثقة بالنفس