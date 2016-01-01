ما عدد الأطفال الذين تكلموا في المهد؟



لجنة الفتوى بالازهر الشريف لجنة الفتوى بالازهر الشريف



يسأل الكثير من الناس عن ما عدد الأطفال الذين تكلموا فى المهد فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال الذين تكلموا فى المهد هم عيسى عليه السلام كما نص عليه القرآن الكريم فى سورة مريم {فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا . قال إنى عبد الله}[آية 29 ،30] وفى سورة آل عمران{إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين}[آية



:45 ، 46 ] وكذلك صاحب جريج العابد الذى اتهم بولد ليس منه فنطق الصبى وأقر بأبيه الحقيقى، وأيضا رضيع تمنت أمه أن يكون مثل رجل وجيه مر عليها، فنطق وقال : اللهم لا تجعلنى مثله ، وقد ورد خبرهما مفصلا فى حديث رواه البخارى ومسلم ، وفى صحيح مسلم أن منهم فى قصة أصحاب الأخدود صبيا يرضع تقاعست أمه عن الوقوع فى النار لتمسكها بإيمانها فقال لها : يا أمة اصبرى فإنك



على الحق ، وفى حديث رواه البيهقى أن منهم صبيا لماشطة لامرأة فرعون أو بنته ، لما سقط مشطها من يديها قالت بسم الله ، فأمر فرعون بإلقائها فى النار، فقال رضيعها :

قعى ولا تقاعسى فإنا على الحق . وقيل : إن منهم شاهد يوسف الذى برأه من تهمة زليخاء وقيل إن منهم أيضا يحيى بن زكريا عليهما السلام ، فالمجموع سبعة تكلموا فى المهد ، والموثوق به منهم هم الأربعة الأولون ، وفى الباقين كلام فى السند أو الدلالة ، وليس العلم بهم عقيدة مفروضة ، فأمرهم إلى الله سبحانه ، ذكرهم القرطبى فى تفسير ال عمران ا هـ [ رياض الصالحين ص 134 ، حياة الحيوان ج 1ص 7.

