واشنطن: إيران كانت تهدف لقتل عسكريين أمريكيين



الهجوم الصاروخي الإيراني علي قاعدة عين الأسد الهجوم الصاروخي الإيراني علي قاعدة عين الأسد



قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي إن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة بقاعدة عين الأسد، مضيفا أن من السابق لأوانه قول إن كانت إيران ستنفذ هجمات أخرى.



وأضاف للصحفيين "أعتقد، استنادا لما رأيت وما أعلمه، أنها (الضربات) كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين. هذا تقييمي الشخصي".



ولم يبد ميلي استعدادا لقول إن كانت إيران قد استكفت بهجومها غير المسبوق على قاعدتين بالعراق تستضيفان قوات من الولايات المتحدة وكندا والدنمرك والمملكة المتحدة ودول أخرى.

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وحين سئل إن كانت إيران ربما ترى هذه مهمة غير مكتملة نظرا لعدمسقوط قتلى أمريكيين أجاب ميلي "أعتقد أن قول هذا ربما كان من السابق لأوانه".وقال ميلي إنه وآخرين بالجيش "يتوقعون بقوة" أن تنفذ ميليشيات بالعراق تدعمها إيران هجمات على قوات أمريكية وقوات تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا، مضيفا "هذا احتمال وارد جدا".وقدم ميلي أكبر تفاصيل حتى الآن عن الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران الليلة السابقة، حيث أطلقت 16 صاروخا باليستيا قصير المدى من ثلاثة مواقع على الأقل على أراضيها.وأصاب ما لا يقل عن 11 صاروخا منها قاعدة عين الأسد