الطماطم تزيد فرص الإنجاب لدى الرجال

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الطماطم


كشفت نتائج أبحاث جديدة من جامعة شيفيلد البريطانية النقاب عن فوائد جديدة للطماطم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تساعد الطماطم على تحسن الصحة الإنجابية للرجل.

وأفادت التقارير الطبية بأن مشاكل الخصوبة تقع على

عاتق الرجل بنسبة تتراوح بين 40 و50% لذا ينصح بتناول الطماطم بإستمرار.
وذكرت التقارير أن الطماطم تلعب دوراً فعّالاً في توفير حلول أفضل لمعوقات

الإنجاب، ويحسن قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بنسبة 40%.
وبحسب الدراسة، تبين أن مادة الليكوبين التي تحتوي عليها الطماطم وتصبح فعّالة بعد الطهي تحسن قدرة الحيوانات المنوية على السباحة بنسبة 40 بالمائة، كما يقل التلف الذي تتعرّض له والذي يحدث نتيجة الأكسدة.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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