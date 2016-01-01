فيديو.. مصطفى الفقي يكشف سبب حزن "حسن نصرالله" الشديد على اغتيال "سليماني"

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صورة الخبر: مصطفى الفقي
مصطفى الفقي


كشف المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، عن سبب حزن حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشديد عقب اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق

القدس.
وأكد "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حسن نصرالله


وقاسم سليماني شركاء في الكثير من العمليات، ورفاق سلاح.
وأوضح "الفقي"، أن الحزن في المذهب الشيعي أكثر حدة من الآخرين، قائلا: "حسن نصرالله أعلنها بوضوح خلال الفترة الأخيرة، أنه فصيل لبناني ولكنه إيراني التوجه".

المصدر: alwafd

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