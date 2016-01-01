‎تذكرتي تعلن عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو

أعلنت اليوم الأربعاء شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب السلام في بطولة دوري ابطال افريقيا.
كان فريق الزمالك تعادل إيجابيا مع فريق زيسكو الزامبي فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة بهدف لكل منهما.
وقررت شركة تذكرتي أن يكون استلام الفان اي دي الخاص بالجماهير وتذاكر المباراة عبر فروع شركة أورانج.
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