لطلاب 2 ثانوي .. 10 نصائح لضمان خوض الامتحانات الإلكترونية بلا مشاكل

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قدمت مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات بمحافظة البحيرة، عددا من النصائح الهامة التي يجب على طلاب 2 ثانوي اتباعها لضمان خوض امتحانات 2 ثانوي الالكترونية على منصة الامتحانات الالكترونية بنجاح.



وتمثلت هذه النصائح فيما يلي :



* ضرورة غلق "التابلت" تمامًا بعمل Shutdowm قبل الدخول للجنة الامتحان ثم فتحه مرة أخرى عند الوصول للأماكن المخصصة لأداء الامتحان؛ وذلك لتشغيل الـ"Access point" في نطاق كل فصل تلقائيًا؛ تجنبًا للتحميل على Access point معين.

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* عدم الانشغال بعلامة التعجب "!" التي تظهر على الشبكة، وبمجرد ظهور علامة "واي فاي"، أعلى الشاشة، فذلك يعني أن الجهاز متصل، وادخل فورًا على موقع الامتحان.* أثناء أداء الامتحان، ممنوع نهائيًا فتح أي صفحة أخرى بمتصفح "جوجل كروم"، أو فتح موقع آخر أو تقسيم الشاشة لفتح أي تطبيق أو برنامج آخر؛ لأن ذلك يؤدي للخروج من الامتحان نهائيًا.* يجب على كل طالب إدخال كود الجلسة الخاص به، وفي حال إدخال كود مختلف سيعتبر الطالب متغيبا عن امتحانه.* تبدأ الامتحانات على "التابلت" في موعد ثابت للجميع ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع.*عداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان، بمعنى أنه إذا كان هناك امتحان زمن إجابته ساعة ونصف ومحدد له البدء الساعة التاسعة، وهناك 3 طلاب، فتح الأول المنصة الساعة التاسعة تمامًا، والثاني في التاسعة الربع، والثالث في الساعة العاشرة، فإن امتحانهم جميعًا سيغلق في تمام الساعة العاشرة والنصف بحسب الزمن المحدد على "السيرفر".* عند انتهاء الامتحان فإن الإجابات تحفظ تلقائيًا وترسل تلقائيًا إلى موقع الوزارة* إذا نسي الطالب جهاز "التابلت" الخاص به، أو جاء به غير مشحون، أو عليه رمز قفل نسى فتحه، ففي جميع هذه الأحوال لن يؤدي الطالب الامتحان ورقيًا؛ لأن جاهزية "التالبت" للامتحان مسؤولية الطالب، وهذا يعتبر إهمال.* الحالة الوحيدة لعقد الامتحان ورقيا هي حدوث مشكلة تعوق استقبال الشبكة وعدم نزول الامتحان على "التابلت" وهذا يقدره أخصائي التطوير التكنولوجي* ممنوع إدخال أي كتب خارجية أو مذكرات ورقية داخل اللجان الامتحانية، والمسموح به فقط هو الكتاب المدرسي.* على جميع الطلاب التواجد داخل اللجنة الامتحانية قبل الساعة الثامنة والنصف للاطمئنان على أجهزة "التابلت" وحل اي مشكلة