البوابة الإلكترونية لوظائف التعليم تنتهي من مراجعة بيانات جميع المتقدمين خلال الشهر الحالي

أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الحالي .
وقالت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه سيتم فتح طلبات التظلم الخاصة بتعذر القيد العائلي أمام جميع المتقدمين لوظائف التربية والتعليم خلال الأسبوع المقبل.
وأشارت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، إلى أنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية لهؤلاء المتقدمين، والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 .
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