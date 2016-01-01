البوابة الإلكترونية لوظائف التعليم تنتهي من مراجعة بيانات جميع المتقدمين خلال الشهر الحالي



البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم



أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة كافة البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الحالي .



وقالت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه سيتم فتح طلبات التظلم الخاصة بتعذر القيد العائلي أمام جميع المتقدمين لوظائف التربية والتعليم خلال الأسبوع المقبل.



وأشارت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، إلى أنه تم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية لهؤلاء المتقدمين، والتي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 .

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إيقاف التسجيل على البوابة الإلكترونية لوظائف التعليم اعتبارا من 15 يناير12 معلومة تلخص آخر أخبار البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليموأضافت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أن هذه الاختبارات النفسية يتم عقدها للمتقدمين لوظائف التربية والتعليم ، تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.وأكدت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنها تناشد جميع المتقدمين بضرورة متابعة بريدهم الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، وكذلك متابعة حسابهم على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.