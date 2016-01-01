نفي الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إصدار أي قرارات، حول زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مشددا علي أن مجلس الجامعة لم يتناول هذا الأمر نهائيا في أي من اجتماعاته. ولم يعرض على رئيس الجامعة.
وأكد علم الدين، أن رسوم الاشتراك المقررة المعمول بها حاليا هي متبعة منذ إدارة جامعة القاهرة السابقة منذ أكثر من ٣ سنوات والتي رفضت آنذاك وفقا للأوراق الثابتة بالجامعة مناقشة تخفيض هذه الرسوم، مشيرا إلي أن رسوم اشتراك المكتبات ليس بدعة من جامعة القاهرة، وإنما هو نظام متبع في مكتبات العامة مثل مكتبة مصر والجامعة الأمريكية.
وشدد علم الدين، أن ما تم تداوله مجرد مقترح من مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة القاهرة ، ولن يسري الا بعد موافقة مجلس الجامعة عليها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن رئيس الجامعة أكد على أنه شخصيًا يرفض اعتماد مثل هذا القرار وأن مجلس الجامعة سيرفض القرار.
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التعليقات على جامعة القاهرة تنفي زيادة رسوم اشتراك المكتبات.. وتؤكد: المتداول قرارات سابقة
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