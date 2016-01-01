جامعة القاهرة تنفي زيادة رسوم اشتراك المكتبات.. وتؤكد: المتداول قرارات سابقة

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نفي الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إصدار أي قرارات، حول زيادة رسوم دخول مكتبات الجامعة، مشددا علي أن مجلس الجامعة لم يتناول هذا الأمر نهائيا في أي من اجتماعاته. ولم يعرض على رئيس الجامعة.



وأكد علم الدين، أن رسوم الاشتراك المقررة المعمول بها حاليا هي متبعة منذ إدارة جامعة القاهرة السابقة منذ أكثر من ٣ سنوات والتي رفضت آنذاك وفقا للأوراق الثابتة بالجامعة مناقشة تخفيض هذه الرسوم، مشيرا إلي أن رسوم اشتراك المكتبات ليس بدعة من جامعة القاهرة، وإنما هو نظام متبع في مكتبات العامة مثل مكتبة مصر والجامعة الأمريكية.



وشدد علم الدين، أن ما تم تداوله مجرد مقترح من مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة القاهرة ، ولن يسري الا بعد موافقة مجلس الجامعة عليها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن رئيس الجامعة أكد على أنه شخصيًا يرفض اعتماد مثل هذا القرار وأن مجلس الجامعة سيرفض القرار.

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وطالب المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بعدم الانسياق وراء اكاذيب هدفها نشر الشائعات دون سند أو دليل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجامعة هدفها الأول والأخير التيسير علي الطلاب، ونشر الثقافة والعلم في المجتمع، لا سيما أن رئيس جامعة القاهرة دعا لإطلاق مبادرة (خذ كتابا وضع كتابا )، وهي عميلة مجانية تشجع على القراءة، فضلا عن ان الموسم الثقافي وندوات تطوير العقل المصري يتم توزيع كتب كبار الكتاب مجانا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، ويعد هذا المشروع الثقافي لاقتناء كتب كبار الكتاب مجانا من أكبر المشروعات الثقافية التنويرية التي شهدتها الجامعة.وأضاف أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أكد مجددا خلال الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة رفضه مجددا لتحميل الطلاب أو الباحثين في الدراسات العليا أية أعباء مالية إضافية.