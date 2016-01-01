لطلاب صيدلة القاهرة.. 600 فرصة تدريب خلال الإجازة

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أعلن اتحاد طلاب صيدلة القاهرة عن توفير ٦٠٠ فرصة تدريب لطلاب الكلية كأحد الخدمات التي يعلن على توفيرها لزملائه خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.



وأوضح اتحاد الطلاب أن فرص التدريب قابلة للزيادة وذلك بالتعاون مع كبرى مجموعات الصيدليات للاستفادة من إجازة الفصل الدراسي الأول.



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وللاشتراك فى البرامج التدريبية يتم تسجيل البيانات على رابط استبيان التدريب:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkPFA1epeEgvfEDX9giI2thLgG-OnLcN19dxzugcGH_rRJEQ/viewform?vc=0&c=0&w=1وأشار اتحاد الطلاب انهزيتم اختيار الـ ٦٠٠ طالب المقبولين من جميع الدفعات عشوائيًا عن طريق موقع سحب الأسماء العشوائي والتواصل معهم للتوزيع على أماكن التدريب فور الانتهاء من فرز و تجميع البيانات.