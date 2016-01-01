أعلن اتحاد طلاب صيدلة القاهرة عن توفير ٦٠٠ فرصة تدريب لطلاب الكلية كأحد الخدمات التي يعلن على توفيرها لزملائه خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.
وأوضح اتحاد الطلاب أن فرص التدريب قابلة للزيادة وذلك بالتعاون مع كبرى مجموعات الصيدليات للاستفادة من إجازة الفصل الدراسي الأول.
رئيس جامعة القاهرة : كرة القدم كلها دروس.. واسألوا حسن شحاتة
إنشاء مجمع للإبداع التكنولوجي بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة الاتصالات
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لطلاب صيدلة القاهرة.. 600 فرصة تدريب خلال الإجازة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق