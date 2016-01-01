هل يجوز معاشرة زوجتي عقب عقد القران وقبل الإشهار| اعرف رأي العلماء



الأزهر الشريف الأزهر الشريف



ورد الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف سؤال عبر صفحته الرسمية بفيسبوك يقول صاحبه : " العاقد الذي عقد (كتب كتابه) عند مأذون بصورة مبدئية وتأجيل الإشهار لما قبل ليلة الزفاف ، ما هي حقوقه؟ .



رد الشيخ أبو بكر قائلا: يحق له الحديث معها والجلوس معها، وكل شيء ما عدا الجماع وهذا من جهة العرف المعتبر شرعا، لكثرة ما قد يحدث طلاق وخلاف قبل وقت الزفاف، وأيضا لا تتساهل من كتب عليها الكتاب في ارسال صورها وقد أظهرت جسدها أو شيئا منه لنفس السبب السابق، لئلا تندم لو حصل فسخ للعقد، وأما الخاطب فليس له حقوق أصلا.



هل يجوز تقبيل خطيبتي بعد عقد القران أو معاشرتها

قد يعجبك أيضا...

ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه: هل يجوز تقبيل خطيبتي بعد عقد القران او معاشرتها قبل الدخول "؟.رد الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية، على الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلا: ليس للزوج شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج، حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية.وأضاف: أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كُلًّا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.وتابع: إن الدخول بالزوجة المعقود عليها سرًّا قبل الزفاف يترتب عليه كثيرٌ من المفاسد والتُّهمة وسوء الظَّنِّ بالمرأة إن لم يُقِرَّ العاقد بالدخول، وكذلك أيضًا إذا حَدَث الدُّخول سِرًّا بين العاقد والمعقود عليها، ثم انكشف ذلك للنَّاس قبل الزِّفَاف؛ فالعرف يَعْتَبِر ذلك أمرًا مُشِينًا للزَّوجين معًا، وقلةَ احترامٍ للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ".حكم عقد القران عن طريق الإنترنتقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح لا يصح بدونه والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو وكيله، والقبول : هو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله .أضاف فخر، فى إجابته على سؤال « ما حكم عقد قران عبر مكالمة فيديو بحضور المأذون مع احد الطرفين؟»، أنه إذا كان الطرفين يعرف كلًا منهما الأخر ويحضر ولى الزوجة والشاهدين وتم العقد بينهما بحضور الشاهدين واكتملت أركانه وشروطه حتى مع تباعد المسافات بينهما ولكن يعرف كلًا منهما الآخر فلا مانع من ذلك.وأشار إلى أن هناك شرطًا آخر فى الزواج عبر الفيديو هو معرفة ولى الزوجة الشاهدين الصوت الحقيقي لمن يريد الزواج منها إحتياطًا للنكاح وذلك لأمن التلاعب وحتى لا يحدث الخداع فى تقليد الأصوات.