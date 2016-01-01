

وكالة الفضاء المصرية تعلن تفاصيل مسابقة صعود أول مصري إلى الفضاء وكالة الفضاء المصرية تعلن تفاصيل مسابقة صعود أول مصري إلى الفضاء

كشف محمد القوصي، رئيس الجهاز التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل مسابقة لصعود أول مصري إلى الفضاء.



وقال «القوصي» في تصريحات تليفزيونية، إنه من بين مهام الوكالة بعد تفعيلها، وضع برنامج الفضاء المصري لمدة 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء منه وسيعرض على مجلس إدارة الوكالة ثم يصدق عليه من رئيس الجمهورية.



وأكمل البرنامج مدته تصل إلى 6 سنوات، أولها فترة تقدر بين عامين إلى 3 أعوام لاختيار المؤهلين في ضوء المعايير العالمية المحددة، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التأهيل العملي على الحياة المعيشية داخل محطة الفضاء الدولية.

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وقال: «علينا أن نرسل مواطن أو مواطنة مصرية للمحطة الفضائية، وذلك بعدما أرسلت دولة الإمارات الشقيقة مواطنها هزاع المنصوري للفضاء في وقت سابق من العام الحالي».وحول شروط المسابقة قال: «شروطها عالمية ولا نتدخل فيها، حيث تشمل امتحانات نفسية وبدنية وعلمية»، معلقًا: «الامتحانات مش سهلة عشان يقدر الإنسان يعيش في الفضاء»، مؤكداً أن الدعوة مفتوحة إلى الشباب من الجنسين.