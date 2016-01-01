

أسعار السيارات 2020 في السعودية "كل ما تبحث عنه بين يديك" أسعار السيارات 2020 في السعودية "كل ما تبحث عنه بين يديك"

تظهر إصدارات جديدة للعديد من السيارات في سوق السيارات السعودية، ومن ثم تتغير أسعار السيارات قديمة الإصدار، ومن ثم نستعرض فيما يلي أسعار السيارات في السعودية 2020، ونوه أن هذه الأسعار قد ترتفع أو تنخفض حسب كل منفذ بيع، وحسب كل مدينة.. والآن: هل انت مستعد للتعرف على أسعار سيارات 2020 في المملكة العربية السعودية؟ يقدمها لكم تريندات في المقال التالي.



أسعار السيارات في السعودية

نظرًا للطبيعة الجغرافية في المملكة العربية السعودية، نجد أن هناك ماركات محددة هي الأكثر انتشارًا، واستخدامًا في المملكة، ونقدم فيما يلي أهم هذه الأنواع وأسعارها المختلفة، نبدأ في التالي:





أسعار تويوتا في السعودية

قد يعجبك أيضا...

تبدأ أسعار تويوتا كورولا 2020 من 68.755 ريال سعودي وحتى 91.665 ريال سعودي.تبدأ أسعار تويوتا فورتشنر 2020 من 106.050 ريال سعودي وحتى 151.410 ريال سعودي.تبدأ أسعار تويوتا لاند كروز 2020 من 189.315 ريال سعودي وحتى 324.450 ريال سعودي.تبدأ أسعار تويوتا لاند كروز برادو 2020 من 137.445 ريال سعودي وحتى 211.500 ريال سعودي.تبدأ أسعار تويوتا راف 4 2020 من 91.770 ريال سعودي وحتى 131.040 ريال سعودي.يبدأ سعر تويوتا لاند كروز بيك أب 2020 من 115.080 ريال سعودي وحتى 147.105 ريال سعودي.سعر تويوتا أفانزا 2020 = 60.690 ريال سعودي.سعر جي إم سي 2020 في السعوديةيتراوح سعر GMC تيرين 2020 بين 96.075 ريال سعودي وحتى 141.500 ريال سعودي.يتراوح سعر GMC يوكون 2020 بين 175.980 ريال سعودي وحتى 238.500 ريال سعودي.يتراوح سعر GMC أكاديا 2020 بين 118.125 ريال سعودي وحتى 134.900 ريال سعودي.سعر GMC أكاديا دينالي 2020 = 148.200 ريال سعودي.سعر GMC يوكون إكس 2020 = 242.000 ريال سعودي.سعر GMC يوكون دينالي 2020 = 239.500 ريال سعودي.أسعار BMW 2020 في السعوديةيتراوح سعر بي إم دابليو 7 سيريز بين 370.000 ريال سعودي وحتى 648.000 ريال سعودي.يتراوح سعر بي إم دابليو إكس 5 2020 بين 388.500 ريال سعودي وحتى 474.400 ريال سعودي.يتراوح سعر بي إم دابليو 3 سيريز 2020 بين 202.000 ريال سعودي وحتى 249.000 ريال سعودي.سعر بي إم دابليو إكس 1 2020 = 165.000 ريال سعودي.سعر بي إم دابليو إكس 2 2020 = 195.000 ريال سعودي.سعر بي إم دابليو 2 سيريز = 183.000 ريال سعودي.يذكر أن الأسعار الواردة في المقال تتراوح وفقًا لكل طراز، ولكل نوع، ولكل فئة صعودًا أو هبوطًا.. ونستعرض فيما يلي أسعار السيارات 2020 في السعودية.. تابعنا.سعر جاكوار 2020 في السعوديةيبدأ سعر جاكوار إكس إي 2020 من 202.965 ريال سعودي وحتى 218.190 ريال سعودي.يبدأ سعر جاكوار إكي إف 2020 من 219.030 ريال سعودي وحتى 243.810 ريال سعودي.يبدأ سعر جاكوار إكس جاي 2020 من 333.795 ريال سعودي وحتى 363.825 ريال سعودي.يبدأ سعر جاكوار إف تايب كوبيه 2020 من 260.085 ريال سعودي وحتى 551.985 ريال سعودي.يبدأ سعر جاكوار إف تايب كشف 2020 من 295.890 ريال سعودي وحتى 587.790 ريال سعودي.أسعار لاند روفر 2020 في السعوديةيبدأ سعر لاند روفر سبور 2020 من 389.130 ريال سعودي وحتى 639.870 ريال سعودي.يبدأ سعر لاند روفر رنج روفر 2020 من 435.330 ريال سعودي وحتى 722.085 ريال سعودي.يبدأ سعر لاند روفر إيفوك 2020 من 196.665 ريال سعودي وحتى 271. 635 ريال سعودي.يبدأ سعر لاند روفر ديسكفري 2020 من 266.144 ريال سعودي وحتى 313.226 ريال سعودي.سعر مازدا 2020 في السعوديةيتراوح سعر مازدا سي أكس 2020 من 130.725 ريال سعودي وحتى 162.900 ريال سعودي.يتراوح سعر مازدا 6 2020 من 78.000 ريال سعودي وحتى 105.735 ريال سعودي.يتراوح سعر مازدا سي إكس 5 2020 من 98.700 ريال سعودي وحتى 131.500 ريال سعودي.