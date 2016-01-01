مساعد جوجل الصوتي قادر على قراءة المقالات بصوت عالي وطبيعي

استعرضت جوجل ميزة جديدة في مساعدها الصوتي بحيث أصبح قادراً على التعرف على النصوص وقرائتها لك بصوت عالي وواضح وذلك بدعم 42 لغة مختلفة!.
إن كنت تتصفح موقع ما وقلت عبارة “Hey Google, read this,” فإن مساعد جوجل سيمكنه معرفة نص المقالة وتمييزه عن باقي أجزاء الموقع، والبدء بقرائته.
هذه الفكرة ليست جديدة عموماً، لكن جوجل طورت من مساعدها بحيث تقدم تجربة قراءة أكثر طبيعية من خلال التعرف على الجمل والتعابير ونطقها بطريقة تحاكي البشر.
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