الجامعة الأمريكية تستضيف مهرجان المطورين 2019 للعام الثاني على التوالي

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الجامعة الأمريكية تستضيف مهرجان المطورين 2019 للعام الثاني على التوالي

لمرة الثانية على التوالي، استضافت الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة فعاليات مهرجان المطورين مصر 2019، السبت، بحضور أكثر من 1500 مشارك.

يعد المهرجان أكبر مؤتمر غير ربحي يركز على مطوري ومهندسي البرمجيات والمهتمين بصناعة البرمجيات، واختتمت فعالياته في الثامنة مساء. نظم المهرجان مجموعة مطوري جوجل «Google Developers Groups»، وهي مجموعات مستقلة من المطورين والمطورات المتطوعين.

وناقش المهرجان العديد من الموضوعات المهمة كتطوير تطبيقات الهاتف والحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. ويهدف المهرجان إلى مساعدة المهتمين بالمجال من خلال إطلاعهم على أحدث التقنيات وعرضها للحضور والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم.

كما ناقش تطوير برامج المساعدات الذكية والواقع الإفتراضي وتمكين ودعم المرأة في مجالات التكنولوجيا مع مدربين من أنحاء مصر حضروا للمشاركة بالمؤتمر.

المصدر: المصرى اليوم

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