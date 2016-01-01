

سوق السيارات ينتظر الفرج سوق السيارات ينتظر الفرج

لم تخلف شركات السيارات توقعات الخبراء والمستهلكين حيث خفضت أسعار بعض الموديلات مع بداية العام، بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات التركية من السيارات، لتتمتع بإعفاء جمركى كامل «زيرو جمارك».



ومن المنتظر أن تحدث تخفيضات هائلة فى عدد من السيارت الأخرى، خلال شهر يناير الحالى.. ورغم أن هناك انخفاضا فى بعض السيارات أبرزها تويوتا كورولا ذات المنشأ التركى، وفيات تيبو الإيطالية والتى يتم تجميعها فى تركيا، علاوة على رينو ميجان الفرنسية.



ولم يقتصر التخفيضات على السيارات القادمة من تركيا بل قامت عدة ماركات أخرى بإجراء تخفيضات على سعرها كهيونداى ألنتر ولادا، إلا أن حالة الركود مازالت تخيم على المعارض انتظارا لمزيد من التخفيضات.

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وأصبحت هناك ندرة فى تردد الزبائن على المعارض فى هذا التوقيت، لسيطرة فكرة الانخفاض على عقول الجميع، وهذا ما رصدناه خلال جولة «الأخبار» على عدد من معارض السيارات الزيرو بالقاهرة والجيزة.ومن المرجح أن تنتهى حالة الترقب والحيرة فى أواخر شهر فبراير القادم بعد ثبات الأسعار خلال هذه الفترة، وداخل أحد المعارض تحدثنا مع محمد مجدى، مدير أحد المعارض، أن أسعار تويوتا كورولا أول فئة انخفضت 10 آلاف جنيه وسجلت 315 ألف جنيه، بينما الفئة الثانية سجلت 350 ألف جنيه بواقع انخفاض 12 ألف جنيه، والفئة الثالثة انخفضت 19 ألف جنيه وسجلت 400 ألف جنيه.كما أن الفيات تيبو وصل الانخفاض بها إلى 25 ألف جنيه، وسجلت الفئة الأولى مانيوال 197 ألف جنيه، والأوتوماتيك 257 ألف جنيه، كما أن أسعار اللادا جرانتا 2020 هبطت 3 آلاف جنيه فسجلت المانيوال 154 ألف جنيه، والأوتوماتيك 175 ألف جنيه، كما هبطت أسعار هيونداى ألنتر 7 آلاف جنيه، وسجلت AD 310 ألف جنيه و HD 245 ألف جنيه.موضحا أن السوق فى حالة ركود تامة لأن الجميع يعتقد هبوط الأسعار فى الفترة القادمة.. وتابع عمر محمود، عامل بأحد المعارض، أن نسبة الركود ارتفعت بشكل كبير هذا العام إذا تمت مقارنتها بالعام الماضى، لأنه يمر علينا اليوم وقد لا نشاهد زبونا واحدا حتى ولو للفرجة فقط.فالأسعار دائما فى حالة تغير والجميع ينتظر لأطول وقت للاستفادة من التخفيضات مبينا أن انخفاض أسعار السيارات فى الوقت القادم مرتبط أكثر بالدولار إذا حدث هبوط فى سعره ستنخفض السيارات.وأمام أحد المعارض تحدثنا مع توفيق حامد، مهندس، قال إنه يتابع أسعار السيارة بالمعارض، ولكن بعد حيرة كبيرة قرر الانتظار للشهر القادم لحين وضوح الرؤية أكثر فى الأسعار، ويأمل أن تكون توقعات الخبراء صحيحة فى انخفاض الأسعار.وأكد عدد من الخبراء انخفاض المبيعات الإجمالية لسيارت الركوب الملاكى على مدار 2019 لتصل نسبة الانخفاض إلى 9%، كما أوضحوا أن هناك انفراجة كبيرة فى سوق السيارات بداية من أواخر شهر فبراير الجارى، وتخفيضات هائلة طيلة شهر يناير الحالى فى الأسعار.يوضح اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن المبيعات الإجمالية لقطاع سيارات الركوب الملاكى شهدت تراجعًا بنسب مرتفعة العام الماضى، مما تسبب فى تكبد الشركات والتجار العديد من الخسائر الفادحة على خلفية التخلص من المخزون.وأكد ياسر حشيش رئيس رابطة تجار السيارات البحيرة، أن انخفاض بعض أنواع السيارت القادمة من تركيا بعد إعفائها من الجمارك بشكل كلى، أبرزها تويوتا كرولا، الأمر الذى يؤدى إلى استمرار سلسلة التخفيضات على أسعار السيارات فى السوق المصرى طوال شهر يناير الجارى، حتى تحدث منافسة فى السوق المصرى.وأضاف حشيش أنه يتوقع أن تهبط أسعار السيارات الكورى وبعض الأنواع الأخرى ما بين 20:10 ألف جنيه، لخلق مزيد من المنافسة، ورغم أن بداية العام الجديد 2020 انخفضت بعض الأسعار إلا أن حالة الركود مازالت كبيرة داخل المعارض، لانتظار المواطنين مزيدا من التخفيضات، مبينا أنه لا يوجد انخفاض جديد فى أسعار السيارات القادمة من تركيا.وأشار حشيش إلى أن سوق السيارات ستحدث به انتعاشة فى أواخر شهر فبراير المقبل، بعد ثبات الأسعار واستقرار السوق بشكل كبير وانتهاء موجة التخفيضات، مبينا أن السيارات الصينى ستحصل على أعلى نسبة من المبيعات خلال 2020 لرخص ثمنها.وأشار محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أنه ستحدث انفراجة فى سوق السيارت بداية من شهر مارس القادم بعد أن قلت نسبة المبيعات بشكل ملحوظ خلال عام 2019.