في احتفالية كبيرة قام إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بإطلاق إشارة البدء في برنامج تيسلا للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز “واي” في مصنعها الجديد بمدينة شنغهاي الصينية.
وظهر الملياردير الأمريكي متحمساً للغاية خلال فعالية إطلاق البرنامج الجديد، إذ تراقص خلال الاحتفالية بحركات تحاكي راقصات التعري.
وطغت أفعال ماسك على جانب كبير من هذا الحدث الهام، حيث قام بالرقص ومن ثم خلع سترته، وألقي بها جانبا ليكشف عن قميص قطني عليه رسم للمصنع، وفي تغريدة، أرفق الفيديو بالحروف الأولى من عبارة “غير آمن للعمل” بالإنجليزية، وهي التي تُستخدم على الإنترنت للإشارة إلى محتوى قد يكون إباحيا.
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التعليقات على “بالفيديو”: إيلون ماسك يدشن أول سيارة تيسلا صنعت في الصين
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