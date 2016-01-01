

تويوتا «كورولا» تتراجع 19 ألف جنيه مع بداية عام 2020 تويوتا «كورولا» تتراجع 19 ألف جنيه مع بداية عام 2020

أعلن وكيل سيارات تويوتا في مصر عن تخفيض سعر «كورولا» 2020 الواردة من تركيا بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيض الجمركي على الواردات التركية في بداية العام الجديد 2020 لتتمتع بـ «زيرو جمارك»، وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» مواصفات وأسعار السيارة الجديدة بالتفصيل:



تتميز كورولا بأبعاد جيدة الأمر الذي أثر بالإيجاب على المساحات الداخلية حيث يبلغ الطول 4620 ملليمتراً والعرض 1775 ملليمتراً والارتفاع 1485 ملليمتراً ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2700 ملليمتراً.



تم تزويد السيارة بمحرك 4 سلندرات، 16 صماما مع نظام VVT - i المزدوج سعة 1600 سي سي تبلغ قوته 122 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة بينما يبلغ عزمه الأقصى 154 نيوتن متر عند 5200 دورة في الدقيقة.

ويتم نقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي CVT متغير النسب بشكل مستمر.أما سعة خزان الوقود فتبلغ 55 لتراً. ويمكن للموديل التسارع من السكون وحتى 100 كم / ساعة خلال 12 ثانية بينما تصل سرعته القصوى إلى 180 كم / ساعة.تأتي كورولا بتصميم جذاب بداية من الواجهة الأمامية والمزود بمصابيح LED أمامية ذات كثافة عالية لأفضل رؤية للسائق، كما زودت السيارة بمصابيح خلفية LED بتصميم أنيق ولمسات من الكروم يضفي عليها مظهر جذاب ويجعلها فريدة علي الطريق. يأتي الجيل الجديد من كورولا بعجلات ألمونيوم قياس 17 بوصة لتضفي شكلاً مميزاً وأنيقاً. كما يأتي الجيل الجديد من كورولا بفتحة سقف sun roof and moon roofتتوافر كورولا في مصر بخمس فئات:الفئة الأولى وهي الفئة الأساسية ويبلغ سعرها 290 ألف جنيه بدلاً من 304 ألف جنيه مزودة بناقل حركية يدوي ،وأبرز تجهيزاتها عجلات مقاس 16 بوصة وإطارات مقاس 205/55R16 علاوة على مانع لإغلاق الفرامل وتوزيع إلكتروني لقوتها ومساعد للفرامل وعجلة قيادة بثلاثة أذرع مغطاة بالجلد مع أزرار للتحكم في النظام الصوتي من خلال عجلة القيادة ونظام للتحكم في الإضاءة ومصابيح ضباب خلفية ونوافذ كهربية أمامية وDVD وكاميرا و4 سماعات ومرايا جانبية كهربية وإشارات بالمرايا ومرايا للرؤية الخلفية وماسحات زجاج عادية ومصدر طاقة 12 فولت بالجزء الخلفي من السيارة وقفل كهربي لحقيبة الأمتعة الخلفية علاوة على غطاء من القماش للمقاعد وتكييف هواء يدوي مع إمكانية ضبط مستوى المصابيح الأمامية يدوياً مع باور ستيرنج ووسادة هوائية للسائق وأخرى للراكب الأمامي وايموبيليزر.وتتوفر الفئة الثانية بنفس التجهيزات السابقة بخلاف أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي ويبلغ سعرها الرسمي 315 ألف جنيه بدلاً من 325 ألف جنيه.أما الفئة الثالثة والتي تسمى «ستاندرد» فيبلغ سعرها 350 ألف جنيه بدلاً من 362 ألف جنيه وتتمتع بكافة التجهيزات السابقة علاوة على نوافذ خلفية كهربية مع CD وست سماعات ووصلتي AUX وUSB وزجاج خلفي للخصوصية ومساعد لصعود المرتفعات ونظام للتحكم في ثبات السيارة و خاصية الدخول الذكي للأشخاص والمنقولات وتكييف هواء أوتوماتيكي.والفئة الرابعة هي الفئة كاملة التجهيزات فيبلغ سعرها 400 ألف جنيه بدلاً من 419 ألف جنيه وتشمل إمكاناتها شاشة عرض متعددة الوظائف مع تحكم أوتوماتيكي في الإضاءة ومصابيح جانبية وأخرى على شكل ستائر وCD وشاشة عرض مقاس 7 بوصات وبلوتوث و6 سماعات ومساعد لركن السيارة في المقدمة والمؤخرة علاوة على إمكانية فتح وإغلاق صندوق الأمتعة كهربياً ومصابيح ضباب أمامية و مرايا يمكن طيها كهربياً مع إمكانية تسخينها.أما الفئة الخامسة هاي لاين فيبلغ سعرها 450 ألف جنيه بدلاً من 469 ألف جنيه وأهم تجهيزاتها وسائد هوائية جانبية وأخرى على شكل ستائر وفرش جلد للمقاعد مع تحكم أوتوماتيكي في الإضاءة وماسحات للمصابيح الأمامية وفرش جلد للمقاعد وماسحات زجاج ذكية تستشعر المطر وشاشة عرض خلفية وكاميرا لركن السيارة.



















